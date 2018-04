É uma terça-feira de greves em França e um teste às políticas defendidas pelo Presidente Emmanuel Macron e à sua tentativa de modernizar a economia francesa. Os ferroviários iniciam hoje uma greve de três meses para contestar a reestruturação da empresa pública de caminhos-de-ferro (a SNCF). Os trabalhadores do lixo e da energia também estão em greve contra as políticas seguidas pelo governo. Os aviões da Air France deverão ficar em terra, embora neste caso as reivindicações dos trabalhadores nada tenham a ver com as políticas seguidas por Macron.

PUB

O protesto com maior significado vem dos ferroviários. Os quatro principais sindicatos do sector convocaram dois dias de greve em cada cinco - um protesto que irá arrastar-se ao longo dos próximos três meses, para contestar a reestruturação da empresa pública de caminhos-de-ferro e dos benefícios concedidos aos trabalhadores. Na prática, serão 36 dias de greve em três meses.

Macron quer reduzir a dívida da SNCF e tornar a empresa lucrativa, mas os sindicatos receiam que esteja em marcha um plano para a privatização da empresa e a redução de algumas das suas regalias. Porém, se o Presidente conseguir levar os seus planos por diante na ferrovia, mais facilmente conseguirá concretizar reformas noutras áreas, como a reformulação do sistema de educação e a revisão do regime de aposentação.

PUB

A última vez que um Presidente francês tentou alterar o regime de benefícios dos trabalhadores ferroviários, lembra a Reuters, o desfecho não foi propriamente positivo para o lado do Governo. As greves convocadas pelos sindicatos em 1995 paralisaram a França e o então primeiro-ministro, Alain Juppé, teve de desistir das suas reformas, acabando por demitir-se.

A agência de notícias acrescenta, contudo, que os sindicatos têm agora menos força do que em 1995 e há algumas divisões quanto à resposta a dar às reformas sociais e económicas que Macron quer levar por diante. Por outro lado, uma sondagem publicada no domingo mostra que metade dos franceses considera a greve injustificada,

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

De acordo com a imprensa francesa, o dia – a que o jornal Le Monde já chamou “terça-feira negra” – começou com as estações sem comboios, com muitas perturbações nas ligações ferroviárias internas e também internacionais (não houve ligações entre França, Suíça, Itália e Espanha) e com um trânsito caótico em Paris e noutras cidades. As pessoas procuram alternativas e as paragens dos autocarros da capital estão apinhadas de gente.

Os trabalhadores do sector da electricidade e do gás também estão em greve e ameaçam prolongar as paralisações até final de Junho para protestarem contra a liberalização do sector e pela defesa de uma carreira para os trabalhadores. A recolha do lixo também está paralisada na defesa de melhores condições de trabalho e no acesso à reforma antecipada por parte de todos os trabalhadores.

PUB