Os trabalhadores da Autoeuropa regressam esta terça-feira ao trabalho depois de uma paragem forçada de dez dias, devido à falta de motores para os veículos a gasolina produzidos na fábrica de automóveis da Volkswagen em Palmela. Já em Mangualde, o terceiro turno do Centro de Produção da PSA começa oficialmente a laborar, com 225 trabalhadores que darão resposta ao aumento de produção.

Segundo a administração da Autoeuropa, a paragem da linha de produção, no período de 24 de Março a 2 de Abril, ficou a dever-se a um "aumento da procura de veículos a gasolina", que terá apanhado de surpresa alguns fornecedores da Volkswagen. A fábrica de automóveis da Volkswagen em Palmela prevê atingir um volume de produção na ordem dos 240.000 veículos até final do ano, a maioria dos quais no novo modelo T-Roc.

Para aumentar o volume de produção de forma a satisfazer as encomendas do novo veículo produzido em Palmela, a administração da Autoeuropa já tinha implementado um novo horário, que inclui o trabalho aos sábados, mas alguns fornecedores parecem estar com dificuldades em acompanhar o ritmo da fábrica. Certo é que a fábrica de Palmela deverá acelerar ainda mais o ritmo de produção a partir do próximo mês de Agosto, data em que deverá ser implementado um novo horário de laboração contínua, que deverá ainda ser objecto de negociação entre a administração e a Comissão de Trabalhadores da Autoeuropa.

Em Mangualde, vão começar a ser produzidos 100 carros por noite, o novo turno, a partir desta terça-feira.

Em 2017, a PSA de Mangualde produziu 53.600 veículos, um aumento de 7,8% em relação a 2016 (o melhor desempenho desta unidade do Groupe PSA dos últimos quatro anos). Este aumento de produção levou a que, em Janeiro, a empresa tivesse anunciado que ia antecipar o início do funcionamento do terceiro turno para Abril.

“A abertura de mais uma equipa estava prevista somente para final deste ano, com o lançamento do novo modelo, mas o sucesso do Groupe PSA no segmento dos veículos comerciais ligeiros faz com que a terceira equipa se antecipe já com as actuais gerações do Peugeot Partner e do Citroën Berlingo, para os quais Mangualde assegura o fim de série desta geração”, justificou a empresa, na altura.

Na opinião do director da PSA Mangualde, José Maria Castro Covelo, “este é mais um passo importante do Mangualde 2020, projecto com o qual a empresa está a consolidar o seu futuro”. “Este novo projecto baseia-se na transformação da fábrica, mais renovada e com um novo produto, com um processo mais moderno, eficiente e ergonómico, a pensar no bem-estar dos colaboradores e adaptado às exigências e oportunidades da Indústria 4.0”, explicou.

De acordo com a empresa, “a laboração em três turnos está garantida até ao final de produção da geração actual dos veículos, prevista para Outubro”, sendo que “a sua continuação dependerá essencialmente da resposta dos mercados ao novo modelo”.

