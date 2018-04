Uma falha no sistema informático da Organização Europeia para a Segurança na Navegação Aérea (Eurocontrol), deverá levar a atrasos em cerca de metade dos 29.500 voos previstos para esta terça-feira no espaço aéreo europeu, segundo alertou a agência. Terão sido apagados os planos de voo relativos a milhares de ligações.

PUB

O organismo diz que o problema “já foi identificado” e que “estão a ser desenvolvidos esforços para recuperar o sistema”. A Eurocontrol estima que a situação deverá estar normalizada esta noite.

"Lamentamos imenso o inconveniente causado hoje aos passageiros em toda a Europa, no entanto a segurança é a nossa prioridade n.º 1 em qualquer altura", lê-se num pedido de desculpas publicado através do Twitter.

PUB

Vários aeroportos informam que estão a enfrentar uma redução da sua capacidade operacional. Bruxelas, por exemplo, indica que só consegue processar dez descolagens por hora até que o problema esteja resolvido. Dublin pede a quem tiver viagem marcada para as próximas horas que confirme a hora do voo com as respectivas companhias aéreas. Em Londres, o aeroporto da City admite cancelamentos.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Em França, o problema informático na Eurocontrol soma-se à greve dos trabalhadores da Air France.

Em Lisboa, Porto e Faro, até ao momento, não há indicação de atrasos significativos.

PUB