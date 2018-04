Era uma discussão que se antecipava e aconteceu: de um lado, o Governo a justificar o porquê de a carga fiscal ter aumentado em 2017; do outro, o PSD a acusar o executivo de ter carregado nos impostos indirectos e de não conseguir baixar, afinal, o peso dos impostos sobre os portugueses.

Na comissão de orçamento e finanças do Parlamento português, onde o ministro das Finanças está a ser ouvido durante a tarde desta terça-feira, a conversa azedou entre Mário Centeno e o deputado do PSD António Leitão Amaro na hora de discutir o andamento da economia e a evolução da carga fiscal, que atingiu no ano passado um recorde histórico, ao representar 34,7% do PIB português.

Este conceito económico corresponde à soma da receita dos impostos e da receita arrecada pelo Estado com as contribuições sociais. E é com os detalhes, na decomposição dos elementos da carga fiscal, que cada um, Governo e oposição, recorrem para poder fazer a sua leitura dos números.

O ministro já tinha feito uma intervenção inicial a rejeitar a ideia de que o “esforço fiscal” dos portugueses se tenha agravado no último ano quando o deputado do PSD pegou no discurso de Centeno para acusar o ministro de ir ao Parlamento “desmentir os próprios números” ao desvalorizar o facto de a carga fiscal ter aumentado. Foi um dos 11 “pecados originais” que apontou ao Governo, acusando-o de ter subido taxas de impostos indirectos e, com isso, arrecadar mais 800 milhões de euros por ano em receita só com esse agravamento.

A intervenção levou o ministro a dizer que Leitão Amaro escolhera um exemplo, o da carga fiscal, que “roça a iliteracia numérica e financeira”. E repetiu os argumentos que antes esmiuçara, quando disse que a receita fiscal e as contribuições para a Segurança Social cresceram a “ritmos superiores” ao esperado e contribuíram “para a subida do indicador ‘carga fiscal’ sem que tal signifique que tenha havido um aumento do esforço fiscal de cada português” porque o rendimento disponível melhorou.

O que dizem os números do INE? Toda a receita dos impostos e das contribuições foi de 67.012 milhões de euros, o equivalente aos 34,7% da riqueza produzida no país. É o valor mais alto desde pelo menos 1995, ficando acima do anterior histórico de 34,4% registado em 2015. A carga fiscal sobe porque tanto o bolo global dos impostos como das contribuições sociais aumenta: quando se olha para o total da receita tributária, o seu peso no PIB cresce em relação a 2016, ao passar de 25,2% para 25,4% (o mesmo valor que se registava em 2015); e o das contribuições sociais atinge um máximo, ao escalar de 9,1% do PIB para 9,3%.

Já quando se decompõe a receita tributária, para verificar o que aconteceu entre os impostos directos (IRS e IRC) e os indirectos, é possível ver que o peso dos primeiros na economia encolhe uma décima (está a recuar já desde 2014 e atingiu agora 10,2% do PIB) ao mesmo tempo que a importância dos segundos tem crescido e esse crescimento foi superior à queda nos impostos directos (nunca os impostos indirectos tiveram um peso tão elevado no PIB, passando de 14,9% para um recorde de 15,2%).

Centeno não se referiu nunca ao agravamento dos impostos indirectos (caso dos combustíveis, imposto sobre bebidas alcoólicas, veículos e tabaco), atribuindo a subida do peso das receitas ao aumento do consumo e ao impacto que essa tendência teve nas receitas do IVA, que, disse, foi responsável por mais de 60% do crescimento dos impostos indirectos.

“As receitas de IVA, por exemplo, cresceram 6,1% em 2017. No entanto, ninguém com seriedade poderá afirmar que houve um aumento do IVA em Portugal em 2017. Aliás, foi o ano em que a redução do IVA da restauração se fez sentir nos 12 meses. Mas se não houve aumento da taxa de IVA, como aumentou a carga fiscal do IVA? Pelo aumento do consumo, de residentes, mas também do turismo”, defendeu Centeno, dizendo ainda que “não seria honesto associar todo e qualquer aumento da receita fiscal em percentagem do PIB a uma maior eficiência da máquina fiscal”.

Sobre a outra componente da carga fiscal, a da receita contributiva, atribuiu essa tendência à melhoria do mercado de trabalho: “Todos sabemos que o Governo não aumentou as contribuições sociais e, ainda assim, a receita das contribuições para a Segurança Social teve um crescimento assinalável e superior ao do PIB nominal.”

O “esforço fiscal” é um conceito em que o nível de fiscalidade é avaliado pelo índice que relaciona a carga fiscal com outras medidas, como o PIB per capita ou a capacidade fiscal da economia. O deputado do CDS João Almeida contrariou o que diz ser a mudança de versão do Governo, dizendo que quem durante a discussão do orçamento do Estado escolheu falar do “critério da carga fiscal” foi Mário Centeno, embora apareça agora a “divergir para o esforço fiscal”. E contrapôs: “O esforço fiscal não diminuiu, está estagnado.”

Críticas sobre despesa

Olhando para a situação de 2017, a deputada do Bloco de Esquerda Mariana Mortágua considerou desonesto fazer uma associação “entre aumento da receita fiscal e aumento dos impostos”, porque, afirmou, 80% desse crescimento “diz respeito a impostos que se mantiveram exactamente iguais”. Mas isso não quer dizer que não possa haver espaço para rever alguns benefícios fiscais, disse, pedindo que os incentivos fiscais à criação de emprego deixem de fora as grandes empresas.

O uso da despesa pública marcou a intervenção das várias bancadas, em tons diferentes, mas de forma transversal aos diferentes grupos parlamentares, da oposição aos parceiros que o suportam no Governo, incluindo o próprio PS. O deputado do CDS João Almeida considerou as cativações um “instrumento de dissimulação” da execução orçamental, por ser uma “estratégia de ocultação” da aplicação da despesa; e do lado do PSD António Leitão Amaro deixou uma farpa ao governante, falando dos outros ministros como estando cativos de Centeno, que, diz, os “engoliu” na gestão ministerial.

O deputado do PCP Paulo Sá criticou o aperto de cinto na despesa, dizendo que o Governo travou a realização de “despesa necessária” ao longo do ano passado para os serviços públicos. O défice, lembrou, ficou em 0,92% (sem contar com a despesa relacionada com a recapitalização da Caixa Geral de Depósitos, que o coloca em 3%), mas se tivesse ficado em 1,6%, “o objectivo do Governo”, isso teria permitido “dar resposta a muitos problemas”.

