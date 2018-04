Sétima regata, com seis possíveis vencedores — na quinta todos somaram um ponto —, e cinco equipas já inscreveram o seu nome na lista dos triunfadores da Volvo Ocean Race (VOR) 2017-18. Depois da Vestas, da MAPFRE, da Scallywag e da AzkoNobel, a Team Brunel, de Bouwe Bekking e Peter Burling, conquistou nesta terça-feira o primeiro lugar na mais difícil regata da prova, que ligou Auckland, na ilha norte da Nova Zelândia, a Itajaí, cidade brasileira localizada no estado de Santa Catarina. Após cerca de 8.000 milhas náuticas (quase 15.000km) percorridas, o VO65 da Team Brunel cortou a meta com escassos 14m50s de vantagem sobre o barco da Dongfeng. Se se confirmar o quinto lugar da MAPFRE, a equipa franco-chinesa assume a liderança da competição de vela.

A etapa era temida por todos, mas as condições que as sete tripulações tiveram que ultrapassar nos frios e turbulentos mares do Pacífico Sul surpreendeu até alguns dos veteranos da VOR e resultou em tragédia para o inglês John Fisher, colega de equipa do português António Fontes na Scallywag e dado como desaparecido a aproximadamente 1.400 milhas (cerca de 2.600 km) a Oeste do Cabo Horn, o ponto mais meridional da América do Sul. Para além da tragédia com Fisher, que levou à desistência da Scallywag, a Vestas foi obrigada a abandonar a sétima etapa após partir o mastro a cerca de 100 milhas (185 km) das ilhas Malvinas.

Com a frota reduzida a cinco equipas e a MAPFRE a passar também por dificuldades – à passagem pelo Horn, o barco espanhol suspendeu a participação na regata por 12 horas para reparar danos no mastro – a ligação entre a Nova Zelândia e o Brasil terminou com uma intensa batalha entre a Team Brunel e a Dongfeng. Após liderar durante quase todo o percurso, o veleiro holandês quase que era ultrapassado pelos franco-chineses com Itajaí à vista, mas apesar das dificuldades na chegada, devido aos fracos ventos, Bouwe Bekking segurou a vitória, após um frustrante último lugar na etapa anterior.

Pela terceira vez na segunda posição, a Dongfeng é, a par da Turn the Tide on Plastic, a única equipa que ainda não ganhou uma etapa, mas a consistência dos franco-chineses pode ser premiada com o primeiro lugar na classificação geral. A equipa liderada pelo francês Charles Caudrelier apenas ficou fora dos lugares do pódio na sexta etapa e, se a MAPFRE não conseguir recuperar uma posição na chegada ao Brasil – quando o Team Brunel cruzou a meta em Itajaí os espanhóis estavam no quinto lugar, com mais de 80 milhas náuticas de atraso para o Turn the Tide on Plastic -, a Dongfeng assumirá a classificação geral, com um ponto de vantagem sobre a MAPFRE. A chegada da AzkoNobel, actual terceira classificada na regata, a Itajaí deverá acontecer nesta quarta-feira, enquanto que para a Turn the Tide on Plastic, que conta com Frederico Melo a bordo, e a MAPFRE, a etapa pode prolongar-se até ao final da semana.

A oitava das 11 etapas da VOR, que ligará Itajaí a Newport, nos Estados Unidos, numa distância de 5.700 milhas náuticas, terá início a 22 de Abril, não estando ainda confirmada a presença da Scallywag e da Vestas.

