O português Frederico Morais vai defrontar o brasileiro Gabriel Medina nos quartos-de-final do Rip Curl Pro Bells Beach, da segunda etapa do circuito mundial de surf.

"Kikas" assegurou pelo menos o quinto lugar no campeonato ao terminar o terceiro heat da quarta ronda no segundo lugar, com 11,16 pontos (5,33 e 5,83), menos 1,41 do que o havaiano Ezekiel Lau, que contabilizou 12,57 (5,4 e 7,17), suficientes para eliminar o norte-americano Conner Coffin, que não foi além dos 11,10 (5,03 e 6,07).

Nos quartos-de-final, o surfista português vai disputar a qualificação para as meias-finais frente a Medina, campeão do mundo em 2014, na quarta bateria. Em caso de vitória, será a segunda presença do luso nesta fase da prova, depois de ter chegado à final em Jeffreys Bay, na África do Sul, no ano passado.

Em 2017, na estreia no circuito mundial, Frederico Morais chegou aos quartos-de-final em Bells Beach e terminou o ano no 14.º lugar do ranking.

Os "quartos" vão arrancar com o embate entre o taitiano Michel Bourez e o norte-americano Patrick Gudauskas, antes do duelo entre os australianos Owen Wright e Mick Fanning, que cumpre a despedida do circuito, e do confronto entre Lau e o brasileiro Italo Ferreira.

