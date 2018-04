A seis jornadas do fim da I Liga, há um novo líder isolado. Pela primeira vez, na presente época, o Benfica assume o primeiro lugar isolado do campeonato. Os encarnados beneficiaram da derrota do FC Porto, no Restelo frente ao Belenenses, por 2-0. Já o Sporting também tinha sofrido a terceira derrota no campeonato, frente ao Sporting de Braga.

PUB

Neste episódio do Jogo Limpo, o comentador de arbitragem do PÚBLICO, analisa os casos e os principais lances dos jogos dos primeiros três classificados.

Subscreva o programa Jogo Limpo no iTunes, SoundCloud, Spotify e nas aplicações para podcasts. Descubra outros programas em publico.pt/podcasts.

PUB

PUB