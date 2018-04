Desde Pássaro Branco, de 2014, que Gregg Araki, nome maior do New Queer Cinema, autor de filmes como The Doom Generation, Mysterious Skin ou Kaboom - Alucinação, não realiza um filme. Nos últimos anos, o seu currículo tem sido preenchido por uma curta para a marca Kenzo e episódios de séries como American Crime, Greenleaf, 13 Reasons Why, Riverdale ou Red Oaks. É essa experiência na televisão que antecipa o novo projecto do autor.

O canal de cabo Starz, responsável por séries como American Gods ou The Girlfriend Experience, encomendou Now Apocalypse, série cómica de dez episódios criada por Araki e Karley Sciortino, uma colunista especialista em sexo que escreve no site da revista Vogue e apresenta o programa Slutever na VICE. Um dos produtores executivos, além de Araki, é Steven Soderbergh, que tinha o mesmo papel nas já mencionadas Red Oaks e The Girlfriend Experience. Soderbergh, cada vez mais afastado do cinema convencional – já disse que se tinha reformado, agora diz que só fará filmes com iPhones – tem também feito séries como The Knick, Mosaic ou Sem Deus (Godless).

Segundo a revista Variety, que deu a notícia, a série é uma história de coming-of-age surreal passada em Los Angeles, sobre quatro amigos a tentar singrar na vida. Um deles começa a ter sonhos que antecipam o futuro, o que o faz pensar que algo de estranho se passa, ou então que anda a fumar demasiada erva. É um campo que Araki conhece bem, ou não fosse ele o realizador de Smiley Face (Marijuana Meu Amor, em Portugal), uma das mais bizarras comédias stoner de sempre. A revista cita ainda Soderbergh, que diz sobre a série: “Se isto não é a coisa mais louca que já li, está empatada no primeiro lugar. Não nos vamos responsabilizar por as cabeças das pessoas se partirem ao meio quando a virem.”

