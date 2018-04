A Direcção-Geral das Artes (DGArtes) publicou na manhã desta terça-feira os critérios segundo os quais vai distribuir o reforço de dois milhões de euros anunciado para o apoio às artes. Tal como o ministro da Cultura antecipara na segunda-feira à noite, ficam de fora duas áreas, dança e circo contemporâneo e artes de rua, e será o teatro a receber o grosso deste montante – 45%. As estruturas a apoiar com as novas verbas (que beneficiarão também as áreas das artes visuais, da música e dos cruzamentos disciplinares) serão seleccionadas segundo “a pontuação e ordenação” que lhes foi atribuída pelos júris dos concursos e que consta das propostas de decisão já tornadas públicas. A seriação final só acontecerá após terminada a fase de audiência de interessados.

Segundo o esclarecimento publicado no seu site, a DGArtes indica que este reforço composto por um primeiro montante de 1,5 milhões anunciado há duas semanas pelo primeiro-ministro e pelos 500 mil euros disponibilizados já no último fim-de-semana pela DGArtes se justifica pelo “elevado número de candidaturas consideradas elegíveis pelas comissões de apreciação para as quais, por limitações nas dotações, não foi possível atribuir financiamento”. O volume de candidatos com pelo menos 60% de pontuação em cada critério em análise (o patamar mínimo para a elegibilidade), acrescenta o comunicado, “evidenciou o diferencial entre os montantes solicitados (…) e as dotações disponíveis nalguns dos concursos”.

PUB

Na sequência das primeiras indicações dadas na véspera por Luís Filipe de Castro Mendes, a DGArtes vem esclarecer agora que estes dois milhões serão repartidos pelas áreas a concurso em função da “diferença entre os montantes solicitados (das candidaturas elegíveis) e os montantes atribuídos” em cada uma delas, na condição porém de que nenhuma absorva mais de "45% do montante global” disponível. A pontuação de cada estrutura será o critério decisivo para definir se beneficia ou não do reforço, passando de não apoiada a apoiada. Tal como as regras já previam, “nenhuma região pode ter mais de 45% do montante global de cada concurso”.

PUB

Assim sendo, a dança fica de fora do reforço porque o diferencial entre os montantes solicitados e os montantes atribuídos é o menor de todas as áreas a concurso (os apoios cobriram 74% dos pedidos das estruturas), e a área do circo contemporâneo e das artes de rua por ser “nova a concurso” (ainda que o diferencial entre os pedidos de financiamento e o financiamento atribuído seja o mais significativo: apenas 43% do solicitado foi atribuído).

O quadro que demonstra a forma como serão distribuídos os valores precisa que as artes visuais recebem 9% do valor total do reforço (180 mil euros) e que tanto os cruzamentos disciplinares quanto a música serão contemplados com uma fatia de 23% dos dois milhões (460 mil euros). O teatro, área em que os resultados prévios dos concursos deixaram de fora companhias históricas como o Teatro Experimental de Cascais e o Teatro Experimental do Porto, mas também referências da criação contemporânea como a Casa Conveniente de Mónica Calle, os Primeiros Sintomas ou a Cão Solteiro, assim como o Festival Internacional de Teatro de Expressão Ibérica (FITEI) e o Festival Internacional de Marionetas do Porto (FIMP), arrecada 45% do reforço –? o que corresponde a 900 mil euros. Foi de resto nessa área que a diferença entre o montante solicitado e o atribuído atingiu o volume mais expressivo (cerca de 12 milhões de euros), seguida da música (5,7 milhões de euros) e dos cruzamentos disciplinares (5,5 milhões de euros). Nas artes visuais a diferença foi de 2,2 milhões.

Foto O quadro publicado esta manhã pela DGArtes

A dança recebeu menos 1,2 milhões do que o que solicitara, mas a maioria dos apoios pedidos foi atribuída (pedidos 4,8 milhões, atribuídos 3,5 milhões). No caso do circo contemporâneo e das artes de rua, foram pedidos 1,2 milhões e atribuídos 525 mil euros.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Este é o mais recente passo do Governo na sequência do atribulado processo de distribuição dos apoios públicos às artes, em que a tutela tem frisado não estar oficialmente atrasada em termos legais, embora admitindo que o processo penalizou o sector artístico, agravando as dificuldades financeiras das estruturas.

Já antes do anúncio do reforço, e a pedido do Bloco de Esquerda, o ministro fora chamado ao Parlamento para se pronunciar sobre o estrangulamento do sector, tendo então anunciado a abertura de uma linha de crédito especial para os agentes que concorreram e foram aprovados mas ainda não tiveram acesso ao financiamento. O PCP anunciou entretanto que quer voltar a ouvir Castro Mendes no Parlamento, tendo solicitado nova audição com carácter de urgência.

Apesar da subida do montante global disponível para o apoio às artes, que é agora de 72,5 milhões para o quadriénio 2018-2021, a contestação do sector tem subido de tom, e estão já marcados para sexta-feira protestos em Lisboa, Porto, Coimbra e Funchal. Entretanto, o presidente da Câmara Municipal do Porto, Rui Moreira, chamou esta manhã os agentes culturais da cidade, que considera "terem sido amplamente prejudicadas", para uma reunião aberta; também o presidente da Câmara de Coimbra está reunido com O Teatrão, A Escola da Noite, o Centro de Artes Visuais e a Orquestra Clássica do Centro para discutir os resultados dos concursos.

PUB