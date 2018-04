A dizer "nunca mais chega a Primavera" é que se chega ao Verão que aqui em Sintra se assemelha muito à Primavera em Lisboa ou ao Inverno em Tavira. Esta é a estratégia que nós os sintrenses seguimos para suavizar a passagem das estações.

Mas aqui para nós, que ninguém nos ouve, a Primavera de agora, a Primavera de Abril, não poderia ser mais primaveril. Não se pode confiar nem em termómetros nem em meteorologistas. O único instrumento capaz de medir a Primavera é a camisola.

É Primavera quando, aí pela uma da tarde, se fica cheio de calor e se tira a camisola. Passados cinco minutos fica-se cheio de frio e veste-se a camisola. Está-se neste despe e torna a vestir, neste insatisfatório striptease, toda a santa tarde. Não há outra maneira de se estar bem: só tirando a roupa que está a mais, esperar até sentir falta dela, arrepiar caminho, desistir, voltar ao plano inicial, pedir desculpa e começar de novo.

A verdade é que o tempo não está para se estar de manga curta nem está para se estar de camisola. Porque é Primavera. Porque é mesmo assim. Para apreciá-la deveríamos saudar a sensação de ter calor, aproveitando bem os dois minutos em que sabe bem estar de braços nus. É coisa que não acontece no Inverno. Também não acontece no Verão em que se está sempre com um calor de morrer, durante todo o interminável dia. E não é bom poder vestir uma camisola quando se tem frio e ficar logo sem frio? E não sabem bem esses dois minutos antes de começar outra vez a arder e a suar? Não?

