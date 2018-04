Uma vez perguntaram ao britânico John Berger [1917-2017] se a sua escrita era mais influenciada pela literatura ou pela pintura. Depois de pensar um pouco, ele respondeu que era sobretudo influenciada pelo cinema. A pergunta foi feita em 2002 por um colega escritor, o canadiano Michael Ondaatje, e não por acaso essa afirmação ecoa ao ler Para O Casamento, romance de 1995 que conhece edição portuguesa pela Relógio d’Água no inicio de 2018, um ano após a morte de Berger.

A primeira impressão, e a mais óbvia, é a de uma ficção fortemente contaminada pela poesia; livro breve de leitura lenta, povoado de imagens, múltiplos narradores, e que facilmente se imagina como uma narrativa que podia ter nascido da edição cinematográfica, planos curtos, vozes sobrepostas, um encadear nada óbvio a exigir a privacidade e a escuridão de uma sala de cinema; íntimo como às vezes só é possível com um filme, para conseguir digerir a história de Ninon e Gino, uma francesa e um italiano, que se apaixonam e são postos perante a mais terrível das situações: um vai morrer em breve e nada há a fazer para evitar o horror. Haverá? O amante condenado é Ninon. “Só havia uma verdade — que é a minha morte”, ouve-se na imensa polifonia que é Para o Casamento.

“Aprendi a escrever o meu nome; Ninon. Estou sentada à mesa da cozinha e estou a escrever. A letra N é como uma língua de um cão, a letra I brota como uma semente, a letra N é como eu disse, O é um laço e n é N. Agora sei escrever o meu nome: NINON.” Ninon revive a infância; como todos — ou ela mais do que todos — é assaltada por imagens do passado. No presente do livro, tem 23 anos e um primeiro pensamento após a sentença mais temida: “não é possível”. Diante dessa inevitabilidade, Gino pede-a em casamento e todo o romance é construído em torno desse dia, uma “jornada para o casamento”, que arranca com a voz Tsobanakos, um cego que vende tamata num mercado de Atenas. “A palavra tama vem do verbo tázo, fazer uma jura. Em troca de uma promessa feita, as pessoas esperam uma benesse ou uma libertação.” É a primeira etapa da travessia da Europa por parte dos pais de Ninon, Jean e Zdena. Ele a partir da Grécia, ela desde Bratislava. Os dois em direcção à foz do rio Pó, num lugar chamado Gorino, onde Ninon e Gino vão casar. “Os antigos pensavam que o primeiro acto da criação tinha sido a separação do céu e da terra e isto foi difícil, porque o céu e a terra sentiam um desejo mútuo e não se queriam separar. Em torno de Gorino, a terra transformou-se em água para ficar o mais perto possível do céu, para o reflectir como um espelho.”

Para o Casamento Autoria:John Berger

(Trad. Luísa Feijó)

Relógio d’Água

Jean e Zdena são duas existência solitárias carregando uma dor e a tentar digerir o trágico absurdo cruzando a diversidade de paisagens que Berger transpõe para a sua ficção num enquadramento que serve para dar outra dimensão ao tempo. Enquanto houver paisagem há vida e “nesse bocadinho há dor e há tempo, mas não há esperança”, mas enquanto houver paisagem...

Em Atenas, antes de sair para a viagem na sua mota, Jean dirige-se ao cego para comprar uma tamata para a filha. Quando o cego pergunta de que sofre ela, Jean responde: “De tudo”. É quase o princípio do livro.

Na descrição tal como é aqui apresentada, da irrealidade que é o tempo — o da viagem, o da vida, o modo como se vive o presente e se perspectiva o futuro —, Berger convoca uma ampla rede de referências. Tudo. Da Antiguidade Clássica à política do presente em que escreve, com a falência do Comunismo na Europa de Leste, ou às novas ameaças civilizacionais. Tudo. A palavra de Jean, pode ser aplicada para dar significado a uma dor, aos componentes da vida, a matéria de que trata, como para classificar a amplitude do universo literário de Berger. Escritor, poeta, crítico de arte, pintor, ensaísta, dramaturgo, guionista que morreu aos 90 anos com os obituários, unânimes, a chamar-lhe um artista total. Alguém que dá uma das mais comoventes definições de estética, aqui, neste romance: “Aqui na terra as pessoas procuram o belo porque o belo lhes recorda vagamente o bom. Esta é a única razão para a estética. É recordar-lhes que algo desapareceu.”

Como a visão, por exemplo, para Tsobanakos que vive de imagens e versos antigos. É ele que diz: “As imagens são omnipresentes. É por isso que os olhos se cansam.” Ou: “A cegueira é como o cinema, porque os olhos deste não estão de um lado e de outro do nariz, mas onde quer que a história exija.” E é essa a sequência que John Berger monta. As vozes sucedem-se e cruzam-se numa aparente desordem que vai adquirindo sentido com o avançar da narrativa. Sem anúncio. Como num poema ou num filme que pede tudo de quem lê, de quem vê. A recompensa há-de vir à medida que a dor de Ninon e dos que a rodeiam se materializa e todos se interrogam sobre a morte, a vida, o amor, sobre como reagir ao abominável. Pode o real ser belo mesmo assim?

Através de alegorias, da consulta a Homero, Sófocles, Epicuro, à Bíblia, aos construtores de Veneza ou de Atenas, John Berger transforma o que seria um livro negro num luminoso e pungente poema à volta de uma pergunta. Como viver o tempo presente? Não dá respostas, não é essa a sua missão, mas aponta pistas. Estamos sempre a viver nele, condenados ao nosso presente. “... o futuro de uma história, tal como Sófocles sabia, é sempre o presente. O casamento não começou. Vou contar-vos como foi. Todos dormem ainda.”

