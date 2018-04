A Time Capsule da Louis Vuitton vai estar em exposição no Museu Thyssen-Bornemisza, em Madrid, entre 17 de Abril e 5 de Maio. Com uma selecção de mais de 70 objectos, esta traça o percurso da marca desde 1954 – data de fundação da maison francesa – até ao presente.

A selecção inclui desde os icónicos baús às malas de monograma, passando pelos produtos de cosmética e outros objectos peculiares, como um cachimbo e uma mala para guardar o kit de whisky. Entre as mais antigas está, por exemplo, a "malle courrier en toile Gris Trianon" (datada a 1879) e a "malle cabine en cuir" (de 1916), ambas baús. Por outro lado, as malas desenhadas em colaboração com o artista norte-americano Jeff Koons – com pinturas clássicas – e lançadas no ano passado, mostram a história mais recente da marca.

A Time Capsule revisita, assim, as "inovações em tecnologia e design" ao longo da evolução da marca, avança esta em comunicado. A exposição "demonstra as várias formas como a Louis Vuitton antecipou as necessidades e desejos de um mundo em mudança, ao longo dos últimos 160 anos. À medida que as mudanças nos meios de transporte aceleraram o nosso movimento pelo mundo, a Louis Vuitton continuou a dar resposta aos novos desafios que os viajantes enfrentavam, sempre com criações imaginativas", comunica ainda.

O espaço vai estar dividido em seis temas: The Keys to the Codes (As Chaves dos Códigos), que se foca nos detalhes das peças; Journeys around the World (Viagens pelo mundo), que revela como a marca "deu resposta aos desafios impostos pelos novos meios de transporte"; Elegance in Motion (Elegância em Movimento), sobre o estilo e elegância das pessoas em viagem; Icons of the House (Ícones da Casa), uma selecção das mais emblemáticas criações da Louis Vuitton; Magic Malle (Malle mágica), sobre o icónico baú, a partir do qual tudo começou, e Artisans Room (Sala dos Artesãos), uma experiência ao vivo com artesãos da marca.

A exposição é de entrada livre e estará patente entre 17 de Abril a 15 de Maio, sendo que fecha ao domingo e no dia 1 de Maio (feriado). Está aberta todos os dias, segunda-feira das 12h às 16h, terça a domingo das 10h às 19h, com excepção de sábado, das 10h às 21h.

