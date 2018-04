Não é uma urgência e já estava agendada a operação à anca do marido da rainha Isabel II. Aos 96 anos, o príncipe Filipe deu entrada no hospital para ser operado na quarta-feira, anunciou o Palácio de Buckingham.

"Sua Alteza Real, o duque de Edimburgo deu entrada no Hospital Rei Eduardo VII, em Londres, esta tarde, para uma cirurgia à anca, já agendada e que será realizada amanhã", declarou uma porta-voz, citada pela Reuters.

Recorde-se que Filipe anunciou, há cerca de um ano, em Maio passado, que ia deixar a vida pública. Desde Outubro que o marido da rainha deixou de aceitar convites. A sua última cerimónia pública foi em Agosto, quando marcou presença no desfile dos fuzileiros navais, do lado de fora de Buckingham.

Depois disso, apareceu em algumas ocasiões, ao lado da rainha, mas nesta Páscoa não celebrou as festividades devido a questões de saúde, diz a BBC, já relacionadas com a anca. Esta cirurgia surge numa altura em que a casa real se prepara para celebrar dois casamentos, o do príncipe Harry com a actriz norte-americana Meghan Markle, em Maio, e o da princesa Eugenie com Jack Brooksbank, no Outono.

