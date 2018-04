As purpurinas têm aquela coisa de, assim que nelas se toca, se espalharem por todo lado, aparentemente reproduzindo-se e indo parar aos sítios mais insólitos. Não é de estranhar, por isso, que o brilho, tendo tocado nos pés, tenha chegado em força aos sapatos nas últimas estações.

Da Zara à Zadig & Voltaire, da Asos à Aldo e da Bershka à Birkenstock, o que não falta é alegria nos pés. Esta última marca lançou, no início de Abril, uma mini-colecção de sandálias brilhantes em colaboração com a Opening Ceremony, em cor-de-rosa e prateado. Os sapatos da marca epónima da blogger Chiara Ferragni levaram um autêntico banho de glitter e as propostas da Gucci são algumas das mais divertidas. Até a Golden Goose, conhecida pelos seus ténis que levam um tratamento para parecerem desgastados, se encheram de glitter.

O Culto juntou algumas sugestões de sapatos brilhantes, na fotogaleria em cima, entre saltos altos, sabrinas e sapatilhas. Há também propostas para quem prefira acrescentar um acessório aos sapatos que já tem no armário.

