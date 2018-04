Uma mulher foi condenada, em Espanha, ao pagamento de uma factura de quase 28.000 euros depois de ter abandonado o seu veículo durante nove anos num parque de estacionamento privado. A proprietária de um Volvo azul foi vista no dia 24 de Março de 2009 a estacionar a viatura no parque de estacionamento subterrâneo na praça Bisbe Berenguer Palou, em Palma de Maiorca, não tendo mais regressado para retirar o carro, segundo o El País.

A denúncia foi apresentada em 2012, altura em que a dívida já ultrapassava os 21.600 euros. A proprietária da viatura não respondeu aos requerimentos nem à denúncia do concessionário do parque de estacionamento e também não se apresentou em tribunal no dia do julgamento, prolongando o processo. Em 2013, um juiz sentenciou a mulher a pagar quase 28.000 euros aos proprietários do estacionamento, no entanto, a falta de resposta por parte da dona do carro fez com que os prazos de notificação da sentença fossem prolongados, o que levou os proprietários do parque a solicitar a execução da dívida, de acordo com fontes judiciais citadas pelo jornal espanhol.

O processo foi adiado até 2017, quando o tribunal entregou definitivamente o carro ao concessionário do parque. Contudo, a avaliação feita ao veículo não cobriu uma grande parte da dívida acumulada. Uma vez que a dona do veículo continuou sem mostrar interesse em recuperá-lo, na semana passada, o carro foi retirado do primeiro andar daquele parque de estacionamento e levado para uma sucata.

Este não é o primeiro caso em que os donos abandonam os carros no parque de estacionamento, sendo que a mesma empresa tinha já apresentado outras quatro denúncias pelo mesmo motivo. Um dos outros casos diz respeito a um casal que se separou e não chegou a acordo sobre quem seria o proprietário definitivo do veículo, enquanto outro estava relacionado com um homem que morreu num hospital próximo depois de deixar o carro estacionado. No entanto, a concessionária do estacionamento chegou sempre a acordo com os proprietários dos veículos. O caso da dona do Volvo azul, por sua vez, destaca-se não só pelo prolongado período de tempo durante o qual o carro foi abandonado, mas pela falta de resposta e comparência da proprietária - não se sabe, aliás, por que nunca foi buscar o carro ao parque.

