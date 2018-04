O Instituto São João de Deus anunciou a abertura de um processo interno para averiguar responsabilidades no desaparecimento de um utente da sua da Unidade de Cuidados Continuados (UCC) de Melgaço, que veio a ser encontrado esta segunda-feira sem vida.

O sexagenário foi dado como desaparecido no domingo, cerca das 16h30, da UCC de Melgaço, onde se encontrava internado, e foi encontrado sem vida, às 11h30 de segunda-feira. De acordo com a fonte do Comando Territorial da GNR de Viana do Castelo, o corpo foi encontrado no lugar de Louridal, na União de Freguesias da Vila e Roussas.

Em comunicado enviado à agência Lusa, o Instituto São João de Deus explicou que "o utente, com 63 anos, encontrava-se internado na unidade desde 16 de Fevereiro para descanso do cuidador". O instituto "irá abrir um processo para averiguação de responsabilidades neste caso".

O Instituto São João de Deus indica que "a equipa da UCC, após ter verificado o desaparecimento do utente cerca das 15h30, do dia 1 de Abril, accionou os procedimentos instituídos e iniciou de imediato as buscas no interior e perímetro da unidade que, no entanto, se verificaram infrutíferas". De seguida "foram alertadas as autoridades competentes e apresentada queixa formal na GNR local que, de imediato, iniciou as buscas com todos os meios disponíveis", especifica.

Segundo a nota, "ao início da tarde de hoje, dia 2 de Abril, a instituição foi informada, oficialmente, pela GNR de que o corpo do utente fora encontrado junto ao rio Minho".

"O corpo foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal, seguindo o procedimento habitual", refere o Instituto São João de Deus, que lamenta o ocorrido e apresenta condolências à família do sexagenário.

A UCC de Melgaço é gerida pela Casa de São José, que é um dos centros assistenciais, propriedade do Instituto São João de Deus, que presta cuidados nas áreas de saúde mental e Cuidados Continuados Integrados (média duração e reabilitação, longa duração e manutenção).

A sua criação foi protocolada a 8 de Agosto de 2008 entre a Administração Regional de Saúde do Norte (ARS-N) e a Câmara Municipal de Melgaço, no âmbito da requalificação dos serviços do Centro de Saúde local. Foi executada e paga pela Unidade Local de Saúde do Alto Minho (ULSAM), representando um investimento público de 1,5 milhões de euros.

No distrito de Viana do Castelo, além da UCC de Melgaço, que entrou em funcionamento em 2016, a Casa de Saúde de São José explora ainda a Unidade de Saúde da Gelfa, no concelho de Caminha.

