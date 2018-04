O novo líder do PSD está “mais disponível” para o diálogo, “mas não nos enganemos”, alerta a número dois de António Costa no PS, em entrevista ao PÚBLICO e Renascença.

Como é que olha para a nova liderança do PSD? Sente que é diferente?

Sinto que é o PSD, que nunca deixará de ter o seu cunho ideológico. Há é uma diferença na atitude: Rui Rio mostra-se muito mais disponível para o diálogo. Mas não nos enganemos muito. Qual é o diálogo que o PSD está neste momento disposto a ter com o PS? A descentralização, que é fundamental; e o Portugal 2030. Se há coisa que o Portugal 2020 nos mostrou é que foi um mau quadro comunitário, negociado para Portugal. Olhar para o Portugal 2030 significa olhar para uma geração que vai beneficiar dessa capacidade que o Governo e as várias forças políticas tiverem de negociar em Bruxelas um quadro comunitário.

Acha que Rui Rio só está, portanto, a ser pragmático?

Acho que Rui Rio está, neste momento, entre a espada e a parede, com uma oposição interna que não o deixa ser líder da oposição. Mas a vida é o que é - e eu espero que Rui Rio pelo menos nestes dois dossiês cumpra os sinais que já deu - e que são sinais muito positivos. E que também engrandecem a democracia: nós não temos que estar de costas uns para os outros.

Já falou aqui das divergências à esquerda sobre a UE. A proximidade das eleições europeias não pode ser um momento de dar uma rampa ideológica para mostrar mais a separação entre os três parceiros?

Acho que tem sido dada e sabemos bem as divergências. Aquilo em que estou focada é que o PS aumente a sua representação no Parlamento Europeu e ganhe as europeias.

O seu nome já foi falado: admite ser cabeça-de-lista nessas eleições?

Não. Sou secretária-geral adjunta do PS. Estou absolutamente focada em ganhar as europeias e legislativas.

Já agora, admite que se juntem as europeias e legislativas?

É uma questão que se coloca e que era preciso termos uma revisão constitucional para que acontecesse. Do ponto de vista até das pessoas - e do cansaço das pessoas com eleições -, europeias com legislativas não me chocava.

Sem uma revisão constitucional, faria sentido se o Presidente colocasse o cenário de acontecer ainda nestas europeias?

Acho difícil neste momento. Vamos ter eleições europeias em Maio e legislativas em Setembro ou Outubro.

Já é um dado adquirido que Francisco Assis deixará de ser o cabeça-de-lista às europeias?

Falta um ano e pouco. O PS vai ter um congresso, havemos de ter a nossa convenção sobre Europa no início do próximo ano...

... Vai deixar essa decisão para 2019?

... Até lá há eurodeputados que estão a fazer o seu trabalho, um bom trabalho, no PE. Até lá não está em cima da mesa a lista às europeias.



