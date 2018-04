Pelo menos 18 pessoas morreram e 84 ficaram feridas na sequência de um ataque do grupo radical islâmico Boko Haram em Maiduguri, no Norte da Nigéria, ocorrido no domingo à noite, disseram fontes oficiais.

PUB

“Até ao momento detectámos 18 cadáveres em dois quarteirões” da periferia de Maiduguri, disse à France Presse, Benlo Dambatto responsável local pelo organismo estatal de socorro e urgências.

Um grupo de militantes atacou duas aldeias e uma base militar em Maiduguri com recurso a bombistas suicidas, morteiros e atiradores. As vítimas civis foram atingidas quando fugiam dos confrontos entre os membros do Boko Haram e o exército nigeriano.

PUB

“As pessoas foram atingidas a tiro na altura em que tentavam fugir dos confrontos entre militares e membros do grupo radical islâmico que atacavam a zona”, disse a mesma fonte.

Este é o maior ataque do Boko Haram desde que, no dia 25 de Março, o Governo nigeriano revelou que está em negociações com os militantes radicais islâmicos para alcançar um acordo de cessar-fogo.

PUB