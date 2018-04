Depois do desporto, a diplomacia entre as duas Coreias entra na música. O líder norte-coreano, Kim Jong-un, assistiu a uma actuação de bandas sul-coreanas em Pyongyang no domingo.

Apesar de artistas sul-coreanos já terem actuado na Coreia do Norte no passado, esta foi a primeira vez que o líder norte-coreano assistiu a um espectáculo. De acordo com a imprensa estatal, Kim apreciou bastante as bandas de K-Pop, um estilo musical muito popular na Coreia do Sul.

“O nosso querido líder camarada disse que o seu coração cresceu e que ficou comovido ao ver o seu povo aprofundar a sua compreensão da cultura popular sul-coreana e aplaudiu com sinceridade”, citou a agência estatal KCNA.

O espectáculo coincidiu com o início dos exercícios militares conjuntos anuais entre a Coreia do Sul e os EUA que foram adiados por causa dos Jogos Olímpicos de Inverno. Este é um período tradicionalmente tenso na região, uma vez que o regime norte-coreano encara estas manobras como uma provocação e costuma reagir de forma agressiva – normalmente com testes balísticos ou declarações com teor belicista.

Porém, parece improvável que Pyongyang responda aos exercícios que este ano apresentam uma escala mais reduzida para não interferir com o processo diplomático. As manobras vão envolver 300 mil soldados sul-coreanos e 24 mil norte-americanos, mas vão durar menos um mês que o normal e não serão usados submarinos nucleares, diz a BBC.

Os concertos de bandas e artistas sul-coreanos no Norte reforçam a recente melhoria das relações entre os dois países que partilham a Península Coreana desde o fim da guerra. Em Janeiro, Kim expressou o desejo de enviar uma delegação norte-coreana aos Jogos Olímpicos de Inverno de Pyeongchang e, desde então, as reuniões e as iniciativas diplomáticas entre ambos os países não têm cessado.

Para 27 de Abril está marcada uma reunião entre Kim e o Presidente sul-coreano, Moon Jae-in, que defende a via do diálogo para alcançar a desnuclearização da Coreia do Norte. Em cima da mesa continua também um inédito encontro entre Kim e o Presidente norte-americano Donald Trump.

