Um acidente na A30 em Albacete, Espanha, com um camião que transportava cinco elefantes provocou a morte de um dos animais e deixou outros dois feridos. O acidente ocorreu nesta segunda-feira, pelas 16h24, e obrigou à interrupção da circulação da estrada que liga a localidade de Albacete a Murcia, conta a imprensa espanhola. O condutor escapou sem quaisquer ferimentos.

A estrada foi cortada ao quilómetro 22, perto do município de Pozo Cañada e os condutores foram desviados para a estada N301, mas já foi restabelecida entretanto, informou Gregorio Serrano, director-geral do Tráfego no Ministério do Interior.

Os animais encontram-se ao cuidado das autoridades locais, no armazém de uma empresa de reciclagem, até que possam ser transferidos, o que deverá acontecer nos próximos dias, lê-se no Twitter da polícia de Pozo Cañada.

Em declarações à Europa Press, citado pelo El Mundo, o representante da associação de circos do país, Ignacio Pedrera, questiona os motivos do acidente e não descarta que possa ter sido responsabilidade de “grupos de defesas de animais muito radicais que se dedicam a este tipo de acções”.

As razões do despiste encontram-se ainda a ser investigadas.

