As instituições cubanas são fortes e não dependem assim tanto dos Castro como se achava, diz Michael Coppedge, que não prevê grandes mudanças quando Raúl Castro se aposentar.

As presidenciais venezuelanas parecem decididas à partida. Como vê a fragilidade da oposição?

A oposição está dividida, numa posição fragilizada e é compreensível que esteja a debater se participa ou não nas presidenciais. Teve momentos de grande unidade, como quando obteve uma maioria de dois terços nas legislativas de 2015 ou nas últimas presidenciais [2013]. Mas depois ficou compreensivelmente desmoralizada, quando o Governo criou a Assembleia Constituinte para assumir a competência legislativa. Percebeu-se que o sucesso eleitoral não trouxe à oposição qualquer poder. É difícil argumentar que a oposição deve concorrer, sabendo-se que as eleições não serão justas nem livres. Por outro lado, também é compreensível que se defenda a participação, por ser a única opção que resta à oposição.

A Colômbia acolherá as primeiras presidenciais desde o processo de paz com as FARC. A eleição será um voto favorável ou contrário ao acordo de paz?

O processo de paz foi um dos acontecimentos mais promissores das últimas décadas na América Latina. Mas depois assistimos a perseguições violentas aos candidatos das FARC, que comprovam que o eleitorado permanece dividido. Ainda assim, penso que o resultado do referendo ao acordo de paz [2016] não foi totalmente representativo da opinião pública. Muitas pessoas que eram a favor da paz assumiram que o compromisso seria ratificado e não foram votar – tal como aconteceu com o referendo do “Brexit”. Por isso acredito que a maioria é favorável aos acordos de paz. Mas é claro que existe uma minoria muito descontente, que acredita que os ex-guerrilheiros deviam ter sido punidos de forma mais severa e que o acordo foi muito generoso. [Álvaro] Uribe está neste grupo e continua a ser um líder influente.

Podemos adivinhar grandes transformações políticas com o fim da ‘dinastia’ Castro, em Cuba?

Há 20 anos muitos acreditavam que quando Fidel Castro morresse tudo iria mudar em Cuba. E ainda acreditam que acontecerá o mesmo quando Raúl Castro largar o poder. Parece-me, no entanto, que se moderaram as expectativas e que se começa a entender que não é provável que o sistema político se altere demasiado. As instituições que governam Cuba não dependem assim tanto de quem as lidera, ou pelo menos não tanto como que se achava. São bastante fortes e por isso não prevejo grandes mudanças.

