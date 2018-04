Nove pessoas sofreram esta segunda-feira ferimentos ligeiros em Fiscal, concelho de Amares, devido a um problema com um rebentamento de um foguete, disse fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Braga.

"Recebemos o alerta pelas 21h29 para um caso de rebentamento de um foguete na freguesia de Fiscal que causou nove feridos ligeiros. Na freguesia estava a ser feita a recolha das cruzes no âmbito da festa do compasso pascal", disse à agência Lusa fonte do CDOS.

Segundo a mesma fonte, os nove feridos foram transportados para o hospital de Braga.

Estiveram no local da ocorrência dos bombeiros de Amares, a Cruz Vermelha, a GNR e a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do hospital de Braga.

