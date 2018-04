O pão-de-ló é um dos doces emblemáticos da Páscoa, sobretudo no Norte de Portugal. Em Margaride, freguesia de Felgueiras, faz-se uma variedade fofa e seca do doce desde 1730, pelo menos na casa de fabrico Leonor Rosa da Silva, outrora fornecedora da Casa Real.

Aqui há muita história que se mantém preservada, incluindo no modo de confecção. Os recipientes de barro, as batedeiras de madeira com pás movidas por mecanismos antigos, muito trabalho manual e todo o restante cenário fazem deste lugar um excelente ponto de visita. Além do pão-de-ló, também encontramos aqui cavacas feitas à moda da casa, com a mesma massa fofa e uma calda de açúcar em ponto aplicada à mão.

Não tente isto em casa, que se pode queimar. Aproveite que há quem as faça tão bem e compre-as em Margaride.

A Doçaria Portuguesa

Cristina Castro criou o projecto No Ponto para registar e dar a conhecer os doces do país. Tem vindo a publicar a colecção A Doçaria Portuguesa, "os mais completos livros sobre a história e actualidade dos doces de Portugal". A investigação para este trabalho levou a autora a viajar por todos os concelhos em busca de especialidades doceiras. A partir da oportunidade de ver como se faz, de falar com quem produz, de conhecer vidas, histórias e tradições associadas à doçaria, surgiram os vídeos que desvendam um pouco de cada doce.

Regularmente, a Fugas revela um vídeo novo sobre um doce diferente.

