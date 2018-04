"Os primeiros dois meses de 2018 vieram confirmar a tendência negativa que se verificou em Janeiro", refere a AMT em comunicado, acrescentando que, no conjunto dos dois primeiros meses deste ano, "os portos comerciais do continente movimentaram 14,7 milhões de toneladas, menos de 1,28 milhões de toneladas face a igual período de 2017".

Ou seja, "esta diminuição do volume de carga reflecte uma quebra de 8%, interrompendo um ciclo de variações positivas que se têm vindo a verificar desde 2012 e que atingiram o seu auge no ano de 2017, registando a melhor marca de sempre", salienta.

A AMT refere que o resultado obtido no final de Fevereiro "é demonstrativo da conjugação de desempenhos distintos dos vários portos, em especial de Leixões e Aveiro, que registaram o volume de carga mais elevado de sempre nos períodos homólogos, após acréscimos respectivos de 5% e 21,6%".

Os portos da Figueira da Foz, Lisboa e Setúbal "também registaram desempenhos positivos, após terem apresentado em Janeiro/Fevereiro de 2018 variações de 26,4%, 3,9% e 3,3%, respectivamente".

No caso de Sines, este registou uma queda de 19,1%, o que corresponde a uma diminuição de 1,7 milhões de toneladas, "absorvendo, por completo, o somatório das variações positivas registadas".

A AMT sublinha que os dois primeiros meses do ano estão a ser comparados com igual período de 2017, "no qual Sines registou um notável pico de actividade", pelo que "o comportamento deste porto reflecte provavelmente um regresso à trajectória normal, a que reporta a um crescimento global de carga de 8,2% e 20,2% na carga contentorizada, quando comparado aos valores homólogos de 2016".

No caso de Sines, apesar de ter perdido 6,9 pontos percentuais, "mantém a maioria absoluta (que havia perdido em Janeiro deste ano), com uma quota de 50,1%", adianta a AMT.

"Na redução do peso relativo do volume de carga movimentada, Sines é apenas acompanhado pelo porto de Faro, que cai ligeiramente para um valor simbólico inferior a 0,1%. Todos os outros portos reforçam as respectivas quotas, com destaque para Leixões, que sobe 2,6 pontos percentuais para 20,8%, e Lisboa e Aveiro, que ganham 1,5 pontos percentuais para 12,8% e 6,1%, respectivamente", acrescenta.

No que respeita à escala de navios de diversas tipologias, "os portos em análise registaram nos primeiros dois meses deste ano um total de 1.691 escalas, mais 3,2% face ao período homólogo de 2017, correspondente a uma arqueação bruta de 29,7 milhões, menos 1,3% face a igual período do ano anterior", refere a AMT.

A maioria dos portos, com excepção de Sines e Faro, registou um aumento do número de escalas, tendo Aveiro, Douro e Leixões, Setúbal e Lisboa sido responsáveis pelos aumentos mais significativos, com variações positivas de 10,9%, 3,6%, 5,1% e 2,7%, respectivamente".

