O Governo garante ter feito tudo para evitar a greve dos trabalhadores da Infra-estruturas de Portugal (IP) e afirma que os sindicatos recusaram a proposta apresentada no fim-de-semana. Mas a CGTP tem uma perspectiva diferente e diz que foi a “atitude prepotente” do Governo que empurrou os trabalhadores para a greve desta segunda-feira, que levou ao cancelamento de 37% dos comboios.

O secretário de Estado das Infra-estruturas, Guilherme W. d’Oliveira Martins, adiantou que, no sábado, o Governo apresentou “uma proposta adicional de mais 240 euros ano por trabalhador, que acresce à medida já assente no Orçamento do Estado”.

“Temos de fazer as negociações com o que temos”, justificou.

O problema, acrescentou o secretário de Estado que tutela a IP, é que os sindicatos não aceitaram a proposta, nem apresentaram contra-propostas. “Nesse sentido, não entrámos em negociações, a proposta foi recusada”, explicou durante numa conferência de imprensa que decorreu no Ministério do Planeamento e das Infra-estruturas.

O governante afirmou que o descongelamento de carreiras previsto no Orçamento do Estado para 2018 “já contempla valores que vão ser pagos aos trabalhadores”, adiantando tratar-se de 10,5 milhões de euros destinados à IP, “o que corresponde, em média, a 2500 euros por trabalhador”.

Questionado sobre se as negociações com os sindicatos são para manter, Guilherme W. d’Oliveira Martins diz que “está tudo em aberto”. Uma coisa é “falar de valores para sentar à mesa, outra é sentar à mesa para negociar os termos de um acordo de empresa”, afirmou, reconhecendo que a negociação “requer trabalho” e “cedência de parte a parte”.

O secretário-geral da CGTP, Arménio Carlos, tem uma perspectiva diferente sobre o processo e durante a concentração dos trabalhadores em frente à sede da IP, em Almada, não poupou o Governo.

“Hoje estamos perante uma greve que podia ser evitada por vontade dos sindicatos e que o Governo, pura e simplesmente, com a sua atitude prepotente, acabou por impedir que tal acontecesse”, disse, acrescentando que “os valores que estão em cima da mesa são perfeitamente possíveis de serem assumidos e concretizados pela empresa”.

“Estamos a falar de uma empresa que tem elevados lucros e de aumentos de 20 euros mensais […]. O facto de o Governo não ter correspondido a esta proposta depois de a ter assumido e, simultaneamente, ter recusado a sua passagem a escrito para que ficasse formalizado, não pode deixar de merecer a nossa contestação e o nosso repúdio”, acrescentou.

De acordo com Arménio Carlos, “se [o executivo] estivesse disponível para passar a escrito o compromisso que, verbalmente, assumiu com os sindicatos, hoje não havia greve”.

“Não o fez e ninguém percebe porquê”, lamentou Arménio Carlos, notando que, ainda assim, “os sindicatos estão disponíveis para voltar às negociações e colocar no papel aquele que foi o compromisso anterior”.

Presente na concentração, o coordenador da Federação dos Sindicatos de Transportes e Comunicações (Fectrans), José Manuel Oliveira, denunciou um “sistema anti-greve” aplicado pela empresa.

Falando sobre esta questão, Arménio Carlos garantiu que a CGTP, à semelhança da Fectrans, vai “solicitar à Autoridade para as Condições de Trabalho para averiguar aquilo que se passou e, simultaneamente, penalizar a empresa”.

“Mais uma vez, o Governo em vez de dar o exemplo e respeitar os direitos dos trabalhadores da greve, o que está a fazer é a substituir trabalhadores em greve por chefias superiores para desenvolverem a actividade que por norma não desenvolvem e que é desenvolvida por outros que hoje estão em greve”, criticou.

A CP-Comboios de Portugal garantiu nesta segunda-feira que cumpriu 63% da circulação prevista até às 12h, tendo sido suprimidos 215 comboios ao nível nacional.

As ligações onde a paralisação está a ter um maior impacto são as de longo curso e regionais, disse à Lusa a porta-voz da CP, Ana Portela.

No total, foram realizadas durante este período 369 ligações.

Os trabalhadores da IP cumprem hoje um dia de greve, sem que haja serviços mínimos para os comboios de passageiros.

