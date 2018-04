A greve dos trabalhadores da Infra-estruturas de Portugal (a empresa pública que resultou da fusão entre a Refer e a Estradas de Portugal) está a afectar as ligações ferroviárias previstas para esta segunda-feira e até às 10h provocou a supressão de 37% dos comboios programados, deixando os passageiros em terra.

Ana Portela, porta-voz da CP, adiantou que 293 comboios circularam e 170 foram suprimidos, mas o impacto sente-se sobretudo nas ligações de longo curso.

Nos comboios urbanos de Lisboa realizaram-se 91% das ligações programadas e nos urbanos do Porto 74%.

“Os serviços mais afectados são os de longo curso”, explicou a porta-voz. No caso do Alfa, adiantou, apenas circulou um comboio dos oito programados. No Intercidades, em 16 comboios programados, circularam três. E no serviço regional e inter-regional, de 111 ligações programadas efectuaram-se 18.

Os comboios operados pela Fertagus também sofreram perturbações. De acordo com a empresa, foram suprimidos 19 dos 34 comboios suburbanos previstos até às 9h.

Segundo a empresa, citada pela Lusa, pelas 9h30 a circulação já estava a fazer-se dentro da normalidade.

A Federação dos Sindicatos de Transportes e Comunicações (Fectrans) estima uma adesão "muito significativa" de cerca de 80% dos trabalhadores, mas admitiu que há vários comboios a circular devido a um sistema "anti-greve aplicado pela Infra-estruturas de Portugal". José Manuel Oliveira, dirigente da estrutura sindical, falava aos jornalistas numa concentração dos trabalhadores em frente à sede da empresa, em Almada.

A greve desta segunda-feira tem como objectivo reclamar um aumento salarial intercalar de 4% e acontece depois de as negociações entre os sindicatos, o Governo e a empresa terem entrado num impasse.

A Fectrans considera que o Governo e a administração da empresa “fugiram” a um acordo, no sábado, aquando da reunião que decorreu no Ministério do Planeamento e das Infra-estruturas. A federação, citada pela Lusa, afirma que após várias propostas e contrapropostas de aumentos, ficou acordada uma valorização salarial de “20 euros durante 11 meses e 25 euros no último mês, sendo este valor a integrar a tabela salarial em Janeiro próximo, mas pago durante 14 meses”.

Porém, “ao passar para o papel a discussão que estava efectuada, fomos confrontados com uma proposta de redacção pouco clara, nomeadamente, não se assumia sem sombra de dúvidas o valor de 25 euros a transitar para a tabela, não se assegurava a garantia de aplicação do futuro Acordo Colectivo de Trabalho aos trabalhadores com vínculos à função pública, por fim, para compensar os trabalhadores da diferença, propuseram que estes passassem a ter mais uma dispensa, mas com perda de remuneração, o que neste ponto se tornou inaceitável”, alerta a Fectrans.

Para a greve desta segunda-feira não foram decretados serviços mínimos.

