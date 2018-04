O espanhol Rafael Nadal voltou nesta segunda-feira a assumir a liderança da hierarquia do ténis mundial, destronando o suíço Roger Federer, numa semana em que o português João Sousa subiu dez lugares, ocupando agora a posição 70. O regresso de Nadal à liderança estava "anunciado" desde 24 de Março, dia em que Roger Federer foi eliminado na segunda ronda do Masters 1000 de Miami, pelo qualifier australiano Thanasi Kokkinakis.

Sem competir desde o Open da Austrália - que abandonou por lesão nos quartos de final - o espanhol reassumiu a liderança, cerca de um mês e meio depois de a ter perdido para o suíço, que já anunciou a sua ausência dos torneios de terra batida. João Sousa, que na semana passada chegou aos oitavos-de-final do Masters 1000 de Miami, subiu do 80.º para o 70.º lugar.

O norte-americano John Isner, que no domingo venceu pela primeira vez um torneio da categoria Masters 1000, ao derrotar o alemão Alexander Zverev na final de Miami, entrou no "top-10", "saltando" da 17.ª para a nona posição. Isner, que aos 32 anos se tornou o jogador mais velho a alcançar um primeiro título nesta categoria, iguala assim a sua melhor classificação de sempre na hierarquia mundial, conseguida em Abril de 2012.

No ranking feminino, liderado pela romena Simona Halep, a única alteração no "top-10" é a entrada da norte-americana Sloane Stephens, que no sábado venceu o torneio de Miami, impondo-se à letã Jelena Ostapenko. Apesar de ter descido 25 lugares, Michelle Larcher de Brito mantém-se como a melhor portuguesa, na posição 398.

