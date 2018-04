O FC Porto perdeu nesta segunda-feira a liderança do campeonato para o Benfica ao ser derrotado no Estádio do Restelo por 2-0. Num jogo que dominaram por completo, os portistas foram perdulários no ataque (quase 30 remates) e incompetentes na defesa. Nathan, no primeiro tempo, e Maurides, nos segundos 45 minutos, marcaram os golos dos “azuis” que ditaram o resultado final.

Os “dragões” surgiram pressionantes no Restelo, mas à medida que o tempo avançava e desperdiçavam oportunidades de golo o nervosismo foi-se instalando. Um cenário que se agravou após sofrerem o primeiro golo do Belenenses, apontado por Nathan, que aproveitou um desentendimento dos defesas centrais portistas.

No segundo tempo, a pressão do FC Porto intensificou-se ainda mais. O guarda-redes do Belenenses, André Moreira, foi, nesta fase, determinante para manter a baliza dos lisboetas inviolada. E quando o FC Porto desesperava por marcar o golo que lhe daria o empate, Maurides, na sequência de um livre, dilatou a vantagem dos “azuis”.

Com esta derrota, o FC Porto é ultrapassado pelo Benfica, que passa agora a somar mais um ponto do que os “azuis-e-brancos” no topo da classificação da I Liga quando ficam a faltar seis jornadas para o final do campeonato. Já o Belenenses, com o triunfo sobre os “dragões”, tem a permanência na I Liga praticamente assegurada.

