Primeiro Paços de Ferreira, agora Belém. Após sete meses quase perfeitos, nos quais perdeu oito dos 75 pontos disputados na I Liga, o FC Porto pode ter hipotecado o principal objectivo da temporada em duas deslocações consecutivas. Com Reyes e Danilo disponíveis — estavam ambos no banco — Sérgio Conceição promoveu a estreia de Osorio e o defesa central venezuelano esteve directamente ligado à derrota dos portistas. Nathan e Maurides fizeram os golos da vitória do Belenenses (2-0) que, a seis jornadas do final campeonato, coloca o Benfica isolado na liderança.

A paragem no campeonato parecia ser uma benesse para o FC Porto, que após um desgastante início de ano tinha o plantel fustigado por lesões, mas apesar de se ter apresentado no Restelo com “reforços” (Alex Telles, Soares e Danilo), os “dragões” mostraram que o desaire em Paços de Ferreira não foi obra do acaso. Longe do fulgor de outros tempos, a equipa de Sérgio Conceição cometeu erros defensivos em excesso e saiu de Belém com a época virada do avesso.

Positivo/Negativo Positivo André Moreira O jovem guarda-redes português, emprestado pelo Atlético de Madrid ao Belenenses, foi a grande figura da partida. Após falhar a última jornada devido a uma lesão contraída no aquecimento, em Moreira de Cónegos, André Moreira regressou à titularidade e fez uma exibição de grande nível e, pelo quinto jogo consecutivo, não sofreu golos. Negativo Osorio A imagem do defesa central venezuelano no banco com a cara tapada após ser substituído, diz tudo sobre a sua estreia. Osorio revelou sempre muita intranquilidade e ficou ligado aos dois golos do Belenenses.

Negativo Aboubakar O mau momento de forma do avançado camaronês é evidente.

Sem Marcano, Conceição optou por colocar Osorio ao lado de Felipe, mas a estreia do central resultou em fiasco. Lançado às feras num jogo de alto risco, o venezuelano, que não jogava desde a derrota do Tondela, no Estoril, a 30 de Janeiro, mostrou pouca competência nas jogadas que resultaram nos golos dos “azuis” do Restelo. O defesa não é, no entanto, o único que saiu de Belém com culpas no cartório: Aboubakar e Soares não eram titulares em simultâneo desde 25 de Novembro e, tal como tinha acontecido nessa partida, na Vila da Aves (1-1), a parceria entre o camaronês e o brasileiro revelou-se um flop.

Os portistas criaram perigo logo no segundo minuto, mas na primeira vez que a equipa do Restelo se aventurou no ataque, a jogada resultou em acidente para o FC Porto: após um lançamento longo aparentemente inofensivo, Osorio e Felipe chocaram entre si e permitiram a Nathan isolar-se. Com um toque de classe, o brasileiro colocou os “dragões” em maus lençóis.

A partir daí, viu-se o mesmo FC Porto de Paços de Ferreira após ficar em desvantagem. Com mais coração do que cabeça, os portistas começaram a atacar de forma sôfrega, o que resultava quase sempre em finalizações deficientes.

Encostado às cordas, Conceição lançou para a última meia hora Paciência e Paulinho, mas no período de maior pressão do FC Porto, em que valeu ao Belenenses uma grande exibição de André Moreira, chegou o segundo golo dos lisboetas: aos 70’, Maurides encontrou espaço entre Felipe e Osorio e, de cabeça, colocou o “dragão” definitivamente KO, na sequência de um livre.

Com a vitória do Belenenses, que não vencia o FC Porto há 16 anos, o Benfica, que no final da primeira volta tinha cinco pontos de atraso para os “azuis-e-brancos”, entra para as últimas seis jornadas com um ponto de vantagem sobre os portistas. Já o Belenenses, com 32 pontos, tem a manutenção praticamente garantida.

