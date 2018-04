Há cada vez mais gente a viver longe dos parceiros, dos amigos ou dos familiares, com países ou continentes a separá-los, ou porque trabalham em contextos distintos, ou cada vez mais, porque se conheceram na internet. Essa tendência crescente para encontros no espaço virtual desvincula-nos do espaço e tempo, acontecendo em qualquer sítio, a qualquer hora. Tanto as relações próximas como à distância têm defensores. Demasiada proximidade perturba a relação, numa alusão aos rituais do quotidiano, dizem uns, mas um dos riscos da distância é criar-se uma imagem idealizada do Outro. Como é que ficamos?

Este é o 13º Catinga, programa semanal, todas as segundas-feiras, de Nástio Mosquito e Vítor Belanciano, onde público e privado, sociedade e política, arte e vida, zanga e alegria fazem parte da mesma realidade que é possível tentar apreender por inteiro, pensando nela em voz alta. Catinga é isso. Uma hipótese de transfigurar a realidade através das conversas.

