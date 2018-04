Uma mulher que use demasiada maquilhagem não é uma boa líder. A conclusão é de um estudo do departamento de Psicologia da Universidade de Abertay, publicado na revista Perception.

O estudo partiu da observação de várias fotografias, geradas por computador, de uma mesma mulher com a cara sem maquilhagem, com pouca maquilhagem e com muita. Os inquiridos foram 150 homens e mulheres. "Estudos anteriores revelam que a maquilhagem para uma saída à noite faz as mulheres parecerem mais confiantes e com mais prestígio do que os homens", explica o investigador e co-autor do estudo Christopher Watkins, citado pelo Quartz.

Não foi o que aconteceu neste estudo no que diz respeito às competências profissionais de uma mulher. Ou seja, o uso de mais maquilhagem não passa a mensagem de que é uma líder.

A equipa da universidade escocesa não explorou mais o tema e, por isso, não sabe qual a justificação que está por trás da percepção que uma mulher pintada não é tão competente quanto uma que não se pinte. Por isso, defende que são necessários mais estudos.

