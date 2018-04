O antigo laboratório espacial chinês Tiangong-1 reentrou na atmosfera terrestre, sobre o Pacífico Sul, às primeiras horas de segunda-feira, segundo informou a China.

Observadores norte-americanos também indicam que essa terá sido a zona de reentrada da primeira estação espacial chinesa, com o astrónomo Jonathan McDowell, do Centro de Astrofísica Harvard-Smithsonian, a precisar que terá sido a noroeste do Taiti.

Crê-se que o objecto ter-se-á desfeito à reentrada na atmosfera, não tendo representado qualquer perigo para a aviação civil ou para navios que estivessem na zona.

Até ao momento não existem imagens do evento.

