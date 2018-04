A Operação Páscoa da GNR registou, até às 24h de sábado, 655 acidentes, com três mortos e 17 feridos graves, o que se traduz em mais acidentes, mas menos consequências graves, do que no mesmo período do ano passado.

De acordo com fonte da GNR, ao fim do terceiro dia da Operação Páscoa, que se encontra nas estradas desde quinta-feira, registava-se ainda um total de 175 feridos ligeiros.

Comparando com o período homólogo, contam-se mais 55 acidentes, o mesmo número de mortos, menos quatro feridos graves e menos cinco feridos ligeiros, acrescentou.

