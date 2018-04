Um homem com cerca de 30 anos ficou gravemente ferido neste domingo ao ser baleado na cabeça, na aldeia de Rio de Moinhos, no concelho de Aljustrel, em Beja. O autor dos disparos entregou-se mais tarde ao ser abordado pelas autoridades na sua residência.

A vítima foi transportada num helicóptero do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) para o Hospital de S. José, em Lisboa.

Os dois homens, ambos residentes em Rio de Moinhos, ter-se-ão envolvido por volta da 7h numa rixa no Baile da Pinha – festa religiosa que antecede a Páscoa.

O alerta foi dado por populares da aldeia por volta das 7h30, tendo as operações de socorro mobilizado 14 operacionais e quatro veículos dos bombeiros de Aljustrel, da GNR e a viatura média de emergência e reanimação de Beja, além do helicóptero do INEM.

