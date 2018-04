O cardeal patriarca de Lisboa considerou, na sua homilia pascal celebrada hoje na Sé de Lisboa, que os cristãos têm o dever de procurar o ressuscitado e a missão de repercutir os ensinamentos de Deus.

PUB

"O cristão é aquele que anseia encontrar o ressuscitado em cada momento da sua vida", disse D. Manuel Clemente na homilia que celebrou hoje.

Os fiéis, acrescentou, "têm a tarefa de o procurar e a missão de repercutir no pequeno mundo, na vida de cada um, os seus ensinamentos".

PUB

Antes, já D. Manuel Clemente tinha dito que os fiéis devem "correr espiritualmente ao sepulcro", lembrando o evangelho, no qual se lê que "no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi de manhãzinha, ainda escuro, ao sepulcro e viu a pedra retirada do sepulcro (...) Pedro partiu com o outro discípulo e foram ambos ao sepulcro. Corriam os dois juntos, mas o outro discípulo antecipou-se, correndo mais depressa do que Pedro, e chegou primeiro".

O cardeal patriarca de Lisboa disse que o que define os crentes "é a urgência em ver a presença do ressuscitado" e serem "encontrados por Ele".

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O túmulo vago, concluiu, "é o sinal da presença total" de Deus.

Citado pela Agência Ecclesia, afirmou na homilia da Vigilia Pascal intitulada "Mortos para o pecado e vivos para Deus": "Que será ressuscitar? Não o conseguimos abarcar totalmente agora, presos que estamos em cada lugar e duração, que tanto nos constituem um a um como nos podem isolar dos outros. E isto não se resolve apenas quantitativamente. Assim como a vida eterna não significa o tempo alongado, mas o tempo transcendido, ressuscitar não significará deixar de ser quem somos, mas sermos nós próprios doutro modo – do modo de Cristo, como absoluta comunhão com Deus, com todos e com tudo."

PUB