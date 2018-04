Os presidentes dos municípios de Castanheira de Pera e Pedrógão Grande sublinharam que a população dos concelhos afectados pelo grande incêndio de Junho de 2017 está "extremamente empenhada" na limpeza dos terrenos.

PUB

Em declarações à agência Lusa, a presidente da Câmara de Castanheira de Pera, Alda Correia, disse: "Fizemos várias acções de sensibilização e divulgação das limpezas e temos tido muita gente a limpar os seus terrenos". Acrescentou, porém, que haverá terrenos que vão ficar por limpar, até por "desconhecimento" dos proprietários.

Segundo Alda Correia, o município vai abrir também um procedimento para faixas de gestão de combustível, com especial enfoque no norte do concelho, no "pouco que escapou" do grande incêndio de Junho.

PUB

Apesar disso, acrescentou que faltam recursos humanos e equipamento ao município para garantir as limpezas de forma regular. "Deveria haver uma linha de apoio, em especial para adquirir equipamento, porque esta é uma situação que se põe este ano e em anos futuros", argumentou.

Já o presidente da Câmara de Pedrógão Grande, Valdemar Alves, contou à Lusa que na quarta-feira fez uma volta pelo concelho e ficou "surpreendido" com o que viu.

"A população está mesmo a limpar e está empenhadíssima nessa tarefa, até mais aqueles que têm mais dificuldades económicas e físicas do que aqueles que, pelo seu poder económico, o poderiam fazer mais rapidamente", afirmou.

De acordo com Valdemar Alves, a Câmara de Pedrógão Grande vai abrir um procedimento para limpeza na ordem dos 100 mil euros.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Sobre a necessidade de um apoio do Estado para as limpezas, o autarca não se mostrou preocupado, assegurando que "o Governo está consciente da realidade".

PUB