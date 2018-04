No fim-de-semana da Páscoa as pessoas voltam para a praia, descalçam os sapatos, fogem das ondas, deixam-se molhar. São os estrangeiros que inauguram o marcador. Vindos de climas inclementes os nossos 15 graus sabem-lhes a 25 no ar e 20 dentro de água.

São eles que nos puxam para as praias. Na primeira semana da Primavera, refastelados nas esplanadas a aquecer os dentes com cataplanas, olhamos para os mergulhos deles e dizemos "gandas malucos" e "pobres diabos". Na sexta-feira santa, observando o muito que se divertem dentro de água começamos a desconfiar que eles sabem qualquer coisa que nós não sabemos. No domingo já estamos com os pezinhos na espuma.

PUB

Como feriado a Páscoa cristã é um barrete, oferecendo apenas uma pífia e sorumbática sexta-feira. Sábado e domingo não deveriam contar como feriado. O domingo, sobretudo, já é um dia de descanso. Custa ver chover assim no molhado quando o dia seguinte é segunda-feira.

PUB

A Páscoa cristã é uma imitação da Pesach judaica mas limita-se a fazer um sampling forreta da festa original. Este ano, por exemplo, a Pesach vai de sexta-feira, 30 de Março até sábado, 7 de Abril.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Isso sim, concordarão católicos e ateus, seria uma semana santa. Poderíamos gozar hoje um belo domingo da Páscoa se soubéssemos que só voltaríamos ao trabalho só na outra segunda-feira: o famoso "de segunda a oito", chave da felicidade.

No mínimo a próxima terça-feira poderia passar a ser terça sacra para se poder fazer ponte na segunda-feira que é já amanhã, raios o partam.

PUB