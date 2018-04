Está na hora!

O esquecimento político a que todos nós, os centenas de milhares de militares que durante cerca de quinze anos, num apelo da Pátria, fomos defender os bens e as pessoas que viviam sob a Bandeira Nacional, na Índia, na Ásia e em África, é um ultraje à honra desses cidadãos. Quando vemos serem visitados e enaltecidos, com razão, como agora o nosso PR em África, as centenas de militares que ao abrigo de acordos internacionais actuaram na Bósnia, Afeganistão ou em África, por Presidentes da República, primeiros-ministros, ministros e dhefes militares, e, muitas vezes por razões de ideologia política, vemos serem esquecidos os centenas de milhares de jovens militares que deram a vida e o melhor da sua juventude nas guerras coloniais, para defenderem todos os nossos nacionais. Consideramos que está na hora dos políticos desta nação, homenagearem numa manifestação "de arromba", os actores no terreno que ainda estão vivos e glorificarem os que já morreram. Não basta uma cerimónia com se fosse a recepção duma selecção que ganhou um campeonato de futebol.

Duarte Dias da Silva, Lisboa

200 anos depois, quem tem medo de Karl Marx?

O Bloco de Esquerda organizou há uma semana um congresso de extrema importância, por forma a assinalar os 200 anos do nascimento de Karl Marx. E se, para o polissistema capitalista, o legado deste homem poderia estar enterrado, face às crises sucessivas e às políticas de austeridade sempre sobre os oprimidos, devemos acreditar que mais do que nunca nas palavras de Marx encontramos um sistema alternativo aos sistemas capitalistas que nos governam. O polissistema capitalista de favoritismo e nepotismo histórico já demonstrou que o que consegue é criar estados de repressão, medo e opressão sobre quem trabalha e alimenta esse mesmo sistema. Trata-se no fundo de um polissistema heterofágico que vive da especulação, do medo e do espectro do vazio do dia de amanhã.

O capitalismo nas suas formas demagógicas de falsa democracia e de demagogismo despótico mais não faz do que expiar os seus próprios medos. Urge trazer Marx para a alternativa de construção da verdadeira democracia e da autodeterminação dos povos.

O polissistema capitalista baseia-se no assédio permanente da ameaça, do privilegiozinho e da vida que ainda se tem, face aos que já tudo perderam e só lhes resta uma sobrevida de “migalhas” repartidas por um estado de graça social de generosidade duvidosa. Urge criar uma proximidade aos trabalhadores, aos desempregados, aos excluídos, aos descontentes com as promessas de manutenção do pouco que ainda têm. O marxismo deve mostrar que há uma alternativa ao medo. Essa alternativa faz-se demonstrando que sem oprimidos não há opressores. Cabe a todos nós, que acreditamos que a democracia e a justiça não é isto que nos querem fazer crer, informar e lutar para que não haja conformismo e “respeitinho”. Aí poderemos dirigirmo-nos ao capitalismo e perguntar-lhe: “Afinal, quem tem medo de Karl Marx?”

João Lourenço de Sousa Rodrigues, Lisboa

