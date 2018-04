Escreve o dicionário que um “diplomata” é um “homem fino, distinto, astucioso”. Mais: “Pessoa que revela habilidade para conduzir negócios ou situações complexas.” E vamos ao que interessa: “Pessoa que representa os interesses de um país junto de outro, promovendo e zelando pelas relações internacionais.”

Também se pode definir como “indivíduo que faz parte do corpo diplomático de uma nação” e “versado em diplomacia”. Todas estas características podem de nada lhe valer se países desavindos resolverem impedi-lo de exercer o seu papel, a “diplomacia” — “ciência, arte e prática das relações internacionais entre Estados”.

Depois de terem sido expulsos “150 diplomatas russos de 25 países, na sua maioria Estados-membros da União Europeia”, e do anúncio do encerramento do consulado russo em Seattle e da expulsão de 60 diplomatas russos por Washington, foi a vez de a Rússia expulsar 60 diplomatas norte-americanos e dois holandeses.

Estas medidas são consequência do ataque com um agente neurotóxico a um ex-espião russo em solo britânico, que Londres atribui a Moscovo. Notícia de quinta-feira: “O Governo russo tinha dito que iria responder de forma simétrica às expulsões de diplomatas russos por vários países em solidariedade com o Reino Unido, que acusa Moscovo de ter orquestrado a tentativa de homicídio do ex-espião Sergei Skripal. O chefe da diplomacia russa disse agora que a resposta de Moscovo irá espelhar as decisões tomadas pelos países aliados de Londres e ‘até mais do que isso’, sugerindo que o número de expulsões a serem anunciadas poderá ser mais elevado.”

O dicionário sugere como frase para estes contextos: “Espera-se que a diplomacia resolva o conflito.” Não sabemos se foi esta expressão que inspirou o Governo & C.ª a manter-se à margem da posição da União Europeia e a não expulsar “homens finos” russos. Ou se se trata de “habilidade no trato para conseguir o que se pretende” — um sentido figurado (mas pouco) de “diplomacia”.

A rubrica Palavras, expressões e algumas irritações encontra-se publicada no P2, caderno de domingo do PÚBLICO

