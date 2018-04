O primeiro grupo de combatentes das facções opositoras a Bashar al-Assad começou a abandonar Douma neste domingo, relatam os media estatais sírios. A evacuação do último bastião rebelde em Ghouta Oriental, nos arredores de Damasco, envolve elementos da Failaq al Rahman e terá sido acordada no sábado, no âmbito das negociações entre a Jaish al Islam – a facção dominante em Douma – e a Rússia.

Segundo o Observatório Sírio para os Direitos Humanos, das negociações de sábado resultou um compromisso parcial entre as partes para que sejam retirados quase 1300 civis de Douma para Idlib, no Norte da Síria. Resta por isso saber se a saída dos combatentes também faz parte do mesmo acordo. A unidade de media do Hezbollah confirmou que os combatentes da Jaish al Islam concordarem em ser levados para Jarablus, na província de Alepo, perto da fronteira com a Turquia, diz a Reuters.

A ofensiva militar do Exército sírio sobe Ghouta Oriental, iniciada em meados de Fevereiro, pode estar muito próxima do seu final, com as forças a convergirem para Douma nos últimos dias. De acordo com o Observatório Sírio, as tropas de Assad já controlam 95% do enclave.

À facção que controla o maior centro urbano da oposição em Ghouta Oriental estão a ser oferecidas duas hipóteses: render-se e alcançar um acordo de paz com o Governo de Assad ou fugir para os territórios rebeldes de Idlib.

Os combates nos arredores da capital da Síria deram origem a uma das maiores crises humanitárias desde que a guerra civil começou, há sete anos. Só nos últimos dez dias, calcula-se que terão abandonado o território mais de 46 mil civis. Cerca de 140 mil pessoas permanecem em Ghouta Oriental, com limitado acesso a medicamentos ou alimentos, diz a Al-Jazira.

Idlib pode ser o próximo alvo

Com a reconquista de Ghouta a chegar ao fim, Idlib surge no mapa como uma das derradeiras bolsas de território controladas pelos rebeldes e está na calha para ser o centro da próxima operação militar síria.

A caminho de Idlib está Marwa Habaq, um chefe de família de Ghouta Oriental que teve de escolher entre “duas decisões amargas”, contou ao New York Times: “Partir para o desconhecido ou ficar nas mãos de Assad”.

Segundo o jornal de Nova Iorque, Habaq abrigou-se com a mulher e a filha numa cave em Ghouta e juntos sobreviveram aos longos dias de bombardeamentos no enclave. Na hora de decidir o seu futuro e o da família preferiu o “desconhecido”, Idlib, a entregar-se ao exército de Assad e ser forçado a alistar-se.

Como Habaq, contam-se milhares. Desde o início da guerra, a população de Idlib já duplicou e todos os dias chegam novos grupos de civis, combatentes da oposição e membros de facções jihadistas, oriundos de toda a Síria – a grande maioria exausta, traumatizada e desiludida com o curso da guerra.

