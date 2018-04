Um grupo de jovens turistas fez alvo à estátua do ardina em bronze, situada ao fundo da Praça da Liberdade, em plena Baixa do Porto, acabando por derrubá-la para surpresa da cidade. Os turistas ter-se-ão pendurado na estátua para tirarem fotos, forçando a queda da estátua, que representa uma homenagem aos ardinas.

PUB

O incidente, que ocorreu na madrugada de sábado, foi filmado por uma pessoa que, na altura, passava naquela zona da cidade e as imagens mostram uma das jovens que participaram na aventura caída no chão.

A estátua terá caído em cima da jovem, segundo relatou ao Jornal de Noticias a pessoa que presenciou o incidente. Na sua edição online, o JN apresenta um vídeo que mostra a jovem estendida no chão ao lado da estátua tombada. Nas palavras de quem presenciou, os jovens “armaram-se em macacos para a foto”.

PUB

Da autoria do escultor Manuel Dias, a estátua tem o tamanho de um adulto médio e representa um ardina com um jornal na mão, um saco ao ombro, apoiado num tradicional marco do correio vermelho.

Segundo o mesmo jornal, a estátua do ardina não terá sofrido danos, apenas foi “descolada” pelos pés. Mais tarde, os serviços da Câmara Municipal do Porto recolheram-na do local Praça da Liberdade.

PUB