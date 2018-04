Com vários museus fechados no Porto e em todo o país, os turistas que aproveitaram a Páscoa para viajar por Portugal encontraram na Livraria Lello um motivo para usufruir deste fim-de-semana de Páscoa. As filas à porta desta livraria, que já foi classificada como sendo a terceira mais bonita do mundo, já costumam serpentear pelas ruas da Baixa. Na sexta-feira, a fila foi ainda maior.