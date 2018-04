Com a Liga inglesa praticamente entregue ao Manchester City, resta a luta pelas restantes posições no topo da classificação, particularmente aquelas que dão acesso às competições europeias. E o Tottenham deu neste domingo um passo importante para garantir o quarto lugar, o último que dá presença na Liga dos Campeões.

Pela primeira vez em 28 anos, o Chelsea perdeu em casa com o Tottenham, em jogos do campeonato. A última vez que tal acontecera datava de Fevereiro de 1990 (triunfo dos “spurs” por 1-2) mas neste domingo a equipa de Mauricio Pochettino escreveu história: depois de ter estado a perder, deu a volta ao marcador e venceu por 1-3.

O derby do norte de Londres começou com sinal mais do Chelsea, que era a equipa mais perigosa e inaugurou o marcador aos 30’. Tudo começou numa incursão atacante de Rudiger, que depois lançou Moses na direita. Este desenhou um cruzamento irrepreensível para a área, fora do alcance de Lloris (que pareceu precipitar-se a sair da baliza) e a encontrar a cabeça de Morata, que correspondeu com o 1-0.

Mas o Tottenham não baixou os braços e conseguiu restabelecer a igualdade já no período de compensação da primeira parte: Eriksen, que já tinha testado Caballero, fez o empate com um grande golo. O dinamarquês rematou de muito longe, a bola fez uma trajectória caprichosa e só parou no fundo da baliza do Chelsea.

A segunda parte foi dominada pelos “spurs”, que contaram com a inspiração de Dele Alli. A cumprir a centésima partida na Premier League, o internacional inglês fez o 1-2 após um passe longo de Eric Dier, feito ainda atrás do meio campo. Alli fugiu aos centrais do Chelsea, recebeu e disparou fora do alcance de Caballero, numa excelente finalização (62’).

Poucos minutos depois, Dele Alli fazia o “bis”, aproveitando uma hesitação da defesa do Chelsea. Com um grande passe, Eriksen descobriu Son Heung-min na direita, com o coreano a entrar na área mas a ver Caballero opor-se num primeiro momento. Mas o ressalto ficou para Dele Alli, que atirou para o fundo da baliza.

História para o jovem internacional inglês e para o Tottenham, que encerrou uma série de 27 visitas a Stamford Bridge sem vencer, em jogos da Premier League. Os “spurs” estão agora mais confortáveis na classificação, tendo ampliado para oito pontos a vantagem sobre o quinto classificado, precisamente o Chelsea. A equipa de Mauricio Pochettino reduziu ainda para dois pontos a diferença relativamente ao Liverpool, terceiro classificado.

Antes do derby do norte de Londres, mas também na capital inglesa, o Arsenal tinha recebido e vencido o Stoke City por 3-0. O nulo resistiu 75 minutos no marcador, até que Pierre-Emerick Aubameyang adiantou os “gunners” na conversão de uma grande penalidade. O avançado gabonês “bisou” aos 86’, e três minutos depois foi Alexandre Lacazette a estabelecer o resultado final, em mais um penálti.

