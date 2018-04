Um golo, de penálti, bastou para o Atlético de Madrid vencer o Deportivo da Corunha e repor a vantagem de quatro pontos sobre o Real Madrid, a uma semana do derby da capital espanhola. Kevin Gameiro marcou o único golo da equipa de Diego Simeone, que na quinta-feira recebe o Sporting na primeira mão dos quartos-de-final da Liga Europa.

Com várias baixas importantes (Juanfran, Giménez, Filipe e Vrsaljko estão lesionados, Vitolo e Griezmann cumpriram castigo, e Diego Costa e Fernando Torres começaram no banco), o treinador do Atlético de Madrid recorreu a alguns jovens para compor a equipa. Pela frente estava o penúltimo classificado da Liga espanhola, a atravessar a série mais negativa da sua história: 14 jornadas sem ganhar. No oitavo jogo como treinador do Deportivo (e no dia do seu 42.º aniversário), Seedorf viu a equipa desperdiçar um par de boas oportunidades: Lucas Pérez surgiu cara a cara com Oblak após erro de Savic, mas o guarda-redes opôs-se com uma boa defesa, e depois o mesmo Lucas Pérez cabeceou, após cruzamento de Luisinho, mas Oblak segurou.

O Atlético de Madrid foi mais eficaz e concretizou a primeira oportunidade flagrante que teve. Kevin Gameiro fez o 1-0 aos 34’, num penálti a castigar falta de Mosquera sobre Saúl Ñíguez — embora o lance deixasse algumas dúvidas.

A precisar urgentemente de pontos para ainda poder sonhar com a manutenção, o Deportivo criou perigo por intermédio de Borja Valle: ameaçou num cabeceamento, valendo o corte de Godín, e depois surgiu isolado, mas permitiu o corte de Lucas Hernández, que fez uma grande recuperação.

Num dia de poucos golos na Liga espanhola (apenas três em cinco jogos), destacou-se o Valência, que venceu no terreno do Leganés e mantém a perseguição ao terceiro lugar. Com Gonçalo Guedes e Rúben Vezo no “onze”, a equipa “che” decidiu a partida com um golo de Rodrigo, num remate de fora da área.

Em Inglaterra, o Tottenham deu um passo importante para garantir o quarto lugar, o último que dá presença na Liga dos Campeões. Pela primeira vez em 28 anos, venceu no terreno do Chelsea, em jogos do campeonato, dando a volta ao marcador para ganhar por 1-3. O último triunfo dos “spurs” em Stamford Bridge datava de Fevereiro de 1990 (1-2).

O derby do norte de Londres começou com sinal mais do Chelsea, a equipa mais perigosa, e marcador funcionou aos 30’. Moses desenhou um cruzamento irrepreensível para a área, fora do alcance de Lloris (que pareceu precipitar-se a sair da baliza) e a encontrar a cabeça de Morata, que correspondeu com o 1-0.

Mas o Tottenham não baixou os braços e conseguiu restabelecer a igualdade já no período de compensação da primeira parte: Eriksen, que já tinha testado Caballero, fez o empate com um grande golo.

A segunda parte foi dominada pelos “spurs”, que contaram com a inspiração de Dele Alli. A cumprir a centésima partida na Premier League, o internacional inglês fez o 1-2 após um passe longo de Eric Dier, feito ainda atrás do meio campo. Alli fugiu aos centrais do Chelsea, recebeu e disparou fora do alcance de Caballero, numa excelente finalização (62’). Pouco depois, Dele Alli fazia o “bis”, aproveitando uma hesitação da defesa do Chelsea.

História para o jovem inglês e para o Tottenham, que encerrou uma série de 27 visitas a Stamford Bridge sem vencer, em jogos da Premier League. E está agora mais confortável na classificação, com oito pontos de vantagem para o quinto lugar e dois de diferença para o terceiro.

