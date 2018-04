Música

As canções de Eleanor Friedberger

A cantora, compositora e multi-instrumentista norte-americana Eleanor Friedberger – que fez dupla com o irmão, Matthew, nos Fiery Furnaces – volta a solo luso com Rebound (2018), a ser lançado no início de Maio, o quarto álbum em nome próprio. É inspirado no tempo que Friedberg passou na Grécia, em 2016. Ao contrário do trabalho caleidoscópico desenvolvido com Matthew, a sonoridade de Friedberger a solo oferece estruturas mais simples, uma lírica que tende para o confessional e uma forte influência do rock dos anos 1970, como Patti Smith ou Fleetwood Mac.

LISBOA Galeria Zé dos Bois

Dia 6 de Abril, às 22h.

Bilhetes a 10€

ESPINHO Auditório de Espinho

Dia 7 de Abril, às 21h30.

Bilhetes a 7€

Foto Susana Neves

Teatro

Algures entre a filosofia e o diálogo de autores

Depois de ter abordado a obra de Valère Novarina em A Cena (2014), Renata Portas encena A Minha Existência Involuntária na Terra, uma peça baseada em textos de uma série de autores – como Robert Musil, Fiódor Dostoiévski, Cesare Pavese e a própria Portas – que são postos em diálogo com notas da vida de Luigi Pirandello. A interpretação de está entregue a Jaime Monsanto, João Tarrafa e Pedro Manana. Esta estreia abre a nova temporada do Teatro Carlos Alberto, mas não se encaixa na corrente do teatro documental ou biográfico. Apresenta-se, como diz Portas em nota de imprensa, como um teatro de braço dado com o pensamento, com a filosofia, a filologia, que interrogue tudo".

PORTO Teatro Carlos Alberto

De 4 a 8 de Abril. Quarta e sexta, às 21h; sábado, às 19h; domingo, às 16h.

Bilhetes a 10€

Foto DR

Música

Paus com Madeira no Porto

A banda que teve a ousadia de dispensar um frontman e puxar as atenções para uma bateria siamesa – com sucesso na tarefa – regressa aos discos de originais com Madeira (2018), assim chamado por ter nascido de uma residência artística na ilha e por ser totalmente influenciado por ela. L123 e o single homónimo já foram lançados. Nos concertos, os Paus demonstrarão como a inspiração madeirense, uma ilha que se posiciona na intercepção da América, da África e da Europa, serviu também como metáfora para o momento musical em que a banda se encontra.

PORTO Hard Club

Dia 6 de Abril, às 22h.

Bilhetes a 12,99€ (inclui CD)

Foto Nuno Ferreira Santos

Música

Os corações solitários de José Cid

Com mais de cinco décadas de carreira e o estatuto de fundador do rock português, José Cid continua a lançar álbuns. O novo chama-se Clube dos Corações Solitários do Capitão Cid (2018). Diz o músico que é aquele em que mais se revela. E descreve-o como assumidamente incoerente no seu alinhamento. É um álbum despojado, em que Cid se apoia numa estética sonora muito acústica e, sobretudo, poética. O álbum inclui temas assinados por Zé Gonçalez, António Tavares Teles e Helena Walsh, bem como uma ode aos Beatles, "The Fab 4".

LISBOA Lisboa ao Vivo

Dia 7 de Abril, às 22h.

Bilhetes a 15€

Foto Marco Ferreri

Cinema

Haja festa do cinema (e não só) italiano

De 4 a 12 de Abril, a 11.ª Festa do Cinema Italiano parte à conquista de Lisboa, Cascais, Setúbal e Almada, com um único intuito: celebrar o melhor do cinema e da cultura italiana. A sessão de abertura está a cargo de Sicilian Ghost Story, de Antonio PIazza e Fabio Grassadonia, e a de encerramento conta com o filme de Paolo Genevose The Place. Para explorar, haverá uma homenagem a Marco Ferreri, realizador de A Grande Farra que é raramente recordado como um dos grandes cineastas italianos, bem como actividades para os mais piccolini e ainda uma rota de sabores italianos.

LISBOA, CASCAIS, SETÚBAL, ALMADA Vários locais

De 4 a 12 de Abril.

Bilhetes a 4€/sessão

