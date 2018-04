Depois das duas semifinais a 8 e 10 de Maio, a final da Eurovisão decide por fim quem é o sucessor de Salvador Sobral. É a 12 de Maio, na Altice Arena. Além das canções a concurso, haverá também actuações de Beatbombers, o duo de gira-disquismo de DJ Ride e Stereossauro, o próprio Salvador Sobral, que cantará Amar Pelos Dois e um novo tema, Mariza em dueto com Ana Moura e também Branko. A cerimónia será apresentada por Daniela Ruah, Catarina Furtado, Sílvia Alberto e Filomena Cautela.

PUB

Há seis canções que já estão pré-qualificadas para esta final: as dos chamados Cinco Grandes da competição, França, Alemanha, Itália, Espanha e Reino Unido, e a portuguesa, já que ganhámos no ano passado. A essas seis juntar-se-ão depois dez canções de cada uma das semifinais, passando a haver 26 temas a concurso no total.

França

PUB

Madame Monsieur - Mercy

O duo de electro-pop que une a cantora Émilie Sattonet ao produtor Jean-Karl Lucas escreveu e gravou esta canção sobre a crise dos refugiados que foi baseada numa história verídica que aconteceu no ano passado. O nome do tema é o nome de uma criança que nasceu em alto-mar, filha de pais nigerianos que estavam a fugir da violência no seu país natal a bordo de um barco de socorro a migrantes da SOS Méditerranée.

Alemanha

Michael Schulte - You Let Me Walk Alone

Mais uma inspiração da vida real: You Let Me Walk Alone é dedicada ao pai de Michael Schulte, que morreu há 13 anos, e um tributo à forma como este o preparou para ser independente. A carreira de Schulte, que cresceu na fronteira entre a Alemanha e a Dinamarca, começou através de vídeos no YouTube, seguindo-se um terceiro lugar na primeira temporada da versão alemã de The Voice. Hoje conta com sete álbuns no currículo.

Itália

Ermal Meta & Fabrizio Moro - Non Mi Avete Fatto Niente

Tal como a candidata francesa, Non Mi Avete Fatto Niente refere-se directamente aos tempos em que vivemos, mencionando os atentados terroristas que têm ocorrido na Europa, do massacre do Bataclan aos atentados na Catalunha, mas também o que se passa no resto do mundo. Além de cantores e compositores, os dois intérpretes são também conhecidos no mundo da televisão. Ermal Meta é jurado em Amici di Maria De Filippi, um concurso de talentos, enquanto Fabrizio Moro apresentou Sbarre, um documentário/reality show sobre prisões. Ambos já tinham participado antes no Festival de Sanremo, que apura as canções para a Eurovisão.

Espanha

Alfred & Amaia - Tu Canción

A selecção para a Eurovisão em Espanha fez-se através da mais recente temporada da versão local do concurso Operação Triunfo. Os intérpretes do primeiro dueto que o país apresenta nesta competição desde 1975 são Alfred García e Amaia Romero. Os dois conheceram-se na casa onde ficam os concorrentes do programa e depois tornaram-se um casal. A história de amor entre os dois foi um dos pontos altos desta edição do programa, na qual Amaia se sagrou vencedora. Tu Canción, uma balada, foi revelada ao mundo com Alfred e Amaia separados, a irem-se aproximando aos poucos à medida que a canção ia avançado, até se beijarem no fim.

Reino Unido

SuRie - Storm

SuRie, o nome sob o qual a britânica Susanna Marie Cork lança música, já tem experiência na Eurovisão, só que por outro país que não o Reino Unido. Em 2015, fez coros para Loïc Nottet e no ano passado foi directora musical de Blanche, dois candidatos que a Bélgica enviou à Europa. Desta feita, SuRie concorre em nome próprio, pelo seu país natal, com um tema de música de dança sobre como os maus tempos são, tal como as tempestades, passageiros. Storm mudou um pouco desde que foi apresentado originalmente: antes começava só com voz e piano e a versão da Eurovisão terá uma batida logo desde o início.

Portugal

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Cláudia Pascoal - O Jardim

Tal como a canção alemã, a candidata portuguesa, apurada na final do Festival da Canção que decorreu em Guimarães no início de Março, é uma homenagem a alguém que morreu. Neste caso, a avó de Isaura, a artista que escreveu o tema e canta uma parte dele ao lado de Cláudia Pascoal.

PUB