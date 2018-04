A luta contra as drogas levada a cabo por Rodrigo Duterte, o controverso presidente das Filipinas, é o foco de mais uma história de Brillante Mendoza, nome maior do cinema filipino, certamente o realizador contemporâneo do país que tem mais projecção internacional. Ao contrário de Kinatay, que lhe valeu o prémio de Melhor Realizador em Cannes em 2009, ou Mãe Rosa, que consagrou Jaclyn Jose como Melhor Actriz no mesmo festival em 2016, Amo é uma minissérie televisiva de 13 episódios. Também foi mostrada em Cannes, na edição do ano passado, uma das poucas séries que por lá passaram, e era para ter passado na TV5, canal de televisão local que a produziu, em Agosto, mas foi comprada pelo Netflix e vai tornar-se, a 9 de Abril, a primeira série original filipina do serviço de streaming.

Cada episódio de Amo foi realizado por Mendoza, enquanto a escrita esteve a cargo de Troy Espiritu, o argumentista de Mãe Rosa, que também versa sobre os mesmos temas. A série centra-se em Joseph (Vince Rillon), estudante de liceu que vende metanfetaminas para ganhar uns trocos e acaba por se enterrar cada vez mais profundamente no mundo dos perigosos e poderosos traficantes e da corrupção tanto policial quanto política. Do outro lado, Derek Ramsay, uma estrela de televisão e do cinema locais, faz de Rodrigo, um polícia que persegue traficantes como chefe de uma unidade de agentes à paisana. A ideia é focar as vidas das pessoas que estão de alguma forma envolvidas no tráfico de droga.

