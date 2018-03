Quando as autoridades portuguesas apreenderam os bens de Abdesselam Tazi – o marroquino acusado na semana passada pelo Ministério Público de recrutar pessoas para o Daesh – encontraram obras “que incitam à violência e à apologia das actividades desenvolvidas por organizações terroristas islâmicas”.

Eram livros de Sayyid Qutb, egípcio considerado o ideólogo da jihad, e outros títulos que o próprio Abdesselam Tazi, 64 anos, terá lido e tomado nota. Nos seus papéis, refere a acusação a que o PÚBLICO teve acesso, estavam ainda referências a nomes ligados ao terrorismo como Muhammad al-Maqdisi, arquitecto intelectual da Al-Qaeda, Hassan Yassin, o fundador do Hamas, Gulbuddin Hekmatyar, o senhor da guerra afegão e líder islamista, ou líderes espirituais salafistas.

Abdesselam Tazi está em prisão preventiva na cadeia de alta segurança de Monsanto, em Lisboa, acusado de oito crimes ligados ao terrorismo: adesão a organização terrorista internacional, falsificação, recrutamento, financiamento e quatro crimes de uso de documento falso.

Requerente do estatuto de asilo em Portugal, esteve quase dois meses (de 1 de Outubro a 29 de Novembro de 2013) no Centro de Acolhimento para Refugiados (CAR) na Bobadela. Ali chegou como qualquer refugiado, encaminhado pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) por reunir as características específicas, diz ao PÚBLICO Teresa Tito de Morais, presidente do Conselho Português para os refugiados (CPR), que gere o CAR.

A presidente, que não quis comentar o caso e fez uma declaração breve, explicou que o CAR tem um controlo apertado e comunica tudo o que for suspeito às autoridades, mas não tem forma de seleccionar quem está, de facto, a acolher porque cada utente é encaminhado pelo SEF já com o estatuto atribuído. “Quando as pessoas chegam ao nosso centro é porque reúnem as características requeridas”, diz. “Não somos nós que fazemos a triagem”, explica.

Na sua acusação, o MP refere que o arguido se apresentava em público com uma postura fundamentalista ligada ao Islão, “com fortes sinais de radicalismo” e de “defesa do salafismo Jihadista violento”. E que isso o conduziu a aderir ao Daesh e a recrutar e radicalizar jovens para integrarem as suas fileiras, como Hicham El Hanafi, com quem coabitava em Portugal e viajava.

O despacho do MP diz que Tazi aterrou em Lisboa a 23 de Setembro de 2013, num voo proveniente de Bissau, e tinha um passaporte francês falso, razão que levou as autoridades a prenderam-no na altura (a maioria dos requerentes de asilo chega sem documentação, refere o Relatório Anual de Segurança Interna 2017). Hicham El Hanafi chegou a Portugal no mesmo dia e recebeu igualmente o estatuto de refugiado. Foi preso em França em Julho de 2016 por envolvimento num atentado terrorista naquele país.

Carimbos e t-shirts

Descrito pelo MP como opositor à Monarquia de Marrocos, antigo polícia e militante do Partido da Justiça e Desenvolvimento (no poder), Abdesselam Tazi ajudava jovens de Marrocos a pedirem asilo político em Portugal, instruindo-os a dizer que eram perseguidos politicamente no seu país, acusa o MP. Organizava-lhe as viagens e “seduzia-os” a juntarem-se à “luta jihadista”.

Depois de estas pessoas serem acolhidas pelo CAR, ia visitá-los e tentava convencê-las a ir viver para a Síria – mais do que um dos homens aliciados disseram, segundo a acusação, que ele e Hicham El Hanafi lhes ofereceram 1800 dólares mensais para combater pelo Daesh.

O arguido é acusado ainda de falsificar cartões de crédito para pagar as despesas e bens para “equipar” os jovens. São descritas várias viagens – Brasil, Espanha, Alemanha, Holanda – e compras em Portugal de diverso tipo, de telemóveis a roupa.

Ele e Hicham El Hanafi chegaram a mandar imprimir cartões com os nomes pessoais e uma inscrição a dizer “International Company of Handcraft”, pedindo orçamento para t-shirts com a estampagem “Islam is beauty forever”. Numa loja em Viana do Castelo quiseram saber quanto custava um carimbo com a inscrição em francês “arrivé” e outro “départ”.

Segundo a acusação, o arguido usou a identidade de vários cidadãos estrangeiros, inclusivamente de um português com quem partilhou o quarto em Aveiro, na Fundação Cesda (Centro Social do Distrito de Aveiro), onde ficou de 29 de Novembro de 2013 a Maio de 2014. Em meados desse ano terá arrendado um quarto em casa de uma reformada naquela cidade, identificando-se como Salim e ao jovem como Xan.

Embora tenha admitido que viajou com documentos e nomes falsos e que fez uso indevido de cartões de crédito, Abdesselam Tazi disse à revista Sábado “estar inocente de todas as suspeitas de terrorismo e garantiu não pertencer nem ter qualquer relação” com o Daesh.

No ano passado, segundo o RASI, o gabinete nacional da Interpol abriu seis processos de terrorismo.

