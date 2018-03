O antigo ministro de Durão Barroso, Luís Filipe Pereira, deverá coordenar a área da saúde no âmbito do Conselho Estratégico Nacional (CEN), que vai fazer o programa de Governo do PSD para as legislativas de 2018. O professor da Faculdade de Economia da Universidade do Porto, Álvaro Almeida, que liderou a lista à autarquia portuense nas últimas autárquicas, vai ficar com as finanças públicas, confirmou o PÚBLICO.

O jornal de Economia online ECO adiantava nesta sexta-feira que o antigo presidente do Conselho Económico e Social, Silva Peneda, foi convidado para assumir coordenar a pasta da solidariedade e bem-estar, à qual se vai junta, como porta-voz, o provedor da Santana Casa da Misericórdia do Porto. António Tavares foi, entretanto, convidado e aceitou, para presidente da Mesa da Assembleia Geral do Montepio.

Já o presidente da Câmara da Guarda Álvaro Amaro (que está a conduzir as conversações com o Governo em matéria de descentralização, é o é apontado para assumir a coordenação da reforma do Estado. O deputado José Matos Correia, que foi secretário-geral do partido na direcção de Pedro Passos Coelho, é o nome que está em cima da mesa para tutelar a pasta da Administração Interna, segundo o Diário de Notícias.

O vice-presidente do PSD, David Justino, vai presidir ao CEN, e o conselheiro nacional, Arlindo Cunha, foi convidado para ficar com a pasta da Agricultura.

O presidente do partido está a ultimar os convites para a equipa do CEN, que é uma espécie de ‘governo-sombra’ do PSD. O anúncio dos porta-vozes e coordenadores do CEN está previsto para a próxima semana, dias depois do Conselho Nacional, marcado para terça-feira, no Porto

