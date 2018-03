Os descontos nos medicamentos

Concordo com a posição no Ministério da Saúde (MS) relativamente à proibição dos descontos nos medicamentos. Discordo da posição contrária da Autoridade da Concorrência (AdC) sobre o mesmo tema. Justifico-me: Os medicamentos têm uma margem de lucro controlada, enquanto isso não acontece com as calças, os sapatos, o arroz, etc. Portanto, as leis da concorrência não podem ser iguais para sectores tão diferentes.

A instalação de uma farmácia obedece a critérios restritivos (e muito bem) aos quais não obedece (e muito bem, também) uma sapataria ou uma casa de roupas; ora não faz sentido que, por um lado, o Estado proteja o sector muito sensível do medicamento e que, por outro lado, o destrua ao permitir a livre concorrência.

Outra distinção muito forte entre uma farmácia e uma sapataria é que a farmácia não serve apenas para vender medicamentos; também serve para aconselhar sobre a sua utilização, dar outras orientações, administrar vacinas, fazer análises, funções que muito se relacionam com o que de mais sagrado existe na pessoa, que é a vida e a saúde.

A concorrência é um valor em si mesmo, mas transforma-se num contravalor quanto não é regulamentado pelos Governos das Nações. Tenho como certo que o laissez faire, laissez passer não é bom para os povos e também creio que a verdadeira social democracia se baseia no dever e no direito do Estado intervir na correcção das assimetrias. É devido à concorrência sem limites que se formam oligarquias económicas que chegam a ser Estados dentro de um Estado, fenómeno que já tem sido visto.

Resta-me dizer que, apesar de eu ser marido de uma senhora que é farmacêutica proprietária de uma farmácia, e me encontrar, portanto, emocionalmente envolvido no tema, acabo de justificar a minha opinião através de razões (e fortes), e não de emoções.

José Madureira, Porto

A expulsão de diplomatas russos

Verificou-se em solo britânico uma tentativa de homicídio com armas químicas sobre um ex-agente duplo russo e sua filha (dano colateral) Ninguém tem qualquer prova de que tivesse sido a Rússia a executar o atentado e criticam a Rússia por não poder provar que o não fez, como se agora já valesse a inversão do ónus da prova.

Não se pode considerar lógico que a Rússia fosse arriscar um atentado destes e ainda para mais com um agente químico que se sabe que aquele país possui, mas impossível não é. Teresa May tomou a iniciativa de expulsar vinte e três diplomatas britânicos e convidou os aliados a seguirem esse caminho.

Talvez Teresa May apenas tenha feito uma jogada para uso interno, mas a verdade é que os aliados acorreram em massa à sugestão britânica. Trump expulsou 60 diplomatas, alguns dos quais em serviço na ONU (o que talvez seja legal, mas é incorrecto) e a NATO e a maioria dos países da União Europeia lá expulsaram um ou outro diplomata. Portugal não o fez o que tem merecido críticas da nossa direita. Pela minha parte saúdo o governo português por não ter entrado nesta jogada que me parece muito pouco limpa.

Carlos Anjos, Lisboa

